Campagna vaccini, si continua con gli operatori delle case riposo

Proseguono anche in BassoMolise le vaccinazioni con il nuovo lotto Biontech-Pfizer arrivato. Oggi nell’ospedale San Timoteo si sono recati operatori in servizio presso le residenze per anziani di Termoli, San Martino in Pensilis e Montenero di Bisaccia. “Stiamo continuando con la campagna vaccinale per portare avanti l’obiettivo di velocizzare i tempi e raggiungere le categorie protette nel più breve tempo possibile” spiega il dottor Tito Santoro, in servizio nel Pronto Soccorso di Termoli, che ha dato immediatamente la propria disponibilità a somministrare le dosi dopo che egli stesso si è sottoposto al vaccino.