Sono stati reclutati per la campagna vaccinale nelle scorse settimane ma solo in questi giorni l’Asrem li sta contattando per poterli immunizzare e successivamente utilizzare come medici volontari vaccinatori.

Pensionati o in servizio, giovani medici o ex primari: c’è un po’ di tutto tra coloro che si sono fatti avanti per dare un contributo alla campagna di vaccinazione. Prima di poter iniettare i vaccini nella popolazione e raggiungere l’agognato obiettivo della immunità di gregge dovranno seguire un corso di formazione di 16 ore, così come previsto dal ministero della Salute. Uno o due giorni a settimana come disponibilità, attivi o meno in Rsa, dall’elenco dei medici volontari che opereranno sia su Campobasso che su Termoli ci sono anche quelli che hanno partecipato al bando nazionale per medici vaccinatori del commissario per l’Emergenza Domenico Arcuri.

Il reclutamento dell’Asrem si intende a titolo gratuito ed è volto a supportare le attività di vaccinazione in regione.