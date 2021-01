Termoli

Camion si ribalta in una azienda del Nucleo, conducente in ospedale. Aperta una indagine

Infortunio sul lavoro poco dopo le 13 di oggi alla Cospes Calcestruzzi della zona industriale B. Durante le operazioni di scarico inerti, per cause al vaglio degli inquirenti, l'autoarticolato si è rovesciato su un fianco. Il conducente, un uomo di 60 anni, è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e trasferito in ospedale dal 118. Non sarebbe in pericolo di vita.