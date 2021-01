Camion sbanda sull’asfalto viscido per la neve e finisce nella cunetta: arriva il 115

È uscito fuori strada finendo in una cunetta a causa dell’asfalto reso viscido dalla neve ma per fortuna nessuna conseguenza di salute per l’autotrasportatore protagonista di un incidente stradale avvenuto questa mattina 26 gennaio lungo la provinciale 163 in zona di Civitacampomarano.

L’autocarro che trasportava surgelati è slittato sull’asfalto innevato per poi rimanere incagliato fuori strada. È stato necessario l’intervento dei mezzi dei vigili del fuoco da Campobasso che hanno lavorato per estrarre il mezzo dalla cunetta. La strada provinciale 163 è rimasta chiusa il tempo necessario alla rimozione del mezzo.

Sul posto anche i carabinieri di Civitacampomarano e una squadra dell’Anas.