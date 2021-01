VENERDI’ 29 Una giornata incerta, piuttosto nuvolosa, ma con uno scarso rischio pioggia e tutto sommato gradevole sotto il profilo delle temperature. Li chiamano giorni della merla questi ultimi tre di gennaio e sarebbero determinanti, secondo un antico proverbio, ad anticiparci come sarà la prossima primavera. Se freddi la prossima stagione sarà calda, se caldi avremo una primavera in ritardo. In questo venerdì saremo ancora sotto gli influssi dell’alta pressione che porta su la colonnina di mercurio anche se ci saranno più nubi e anche più nebbia rispetto alle giornate scorse che sono state decisamente più fredde. Torna il sereno durante la notte.

SABATO 30 Dopo una mattinata bella soleggiata nelle prime ore del pomeriggio i primi segnali di un peggioramento in atto arrivano con un costante ma irregolare aumento della nuvolosità. Ci attende una sabato notte perturbato con piogge sparse in entrambe le province. Più asciutto basso Molise e litorale adriatico ma anche lì i cieli saranno molto coperti. Anche oggi i termometri non si faranno intimorire dall’arrivo delle correnti umide, ma la situazione è destinata a mutare.

DOMENICA 31 Domenica di temporali e piogge sparse: al mattino avremo schiarite non troppo convincenti in alto Molise mentre altrove ci aspettano le nuvole, dal pomeriggio i primi rovesci, anche a carattere temporalesco, che si sposteranno verso est. In serata pioverà anche sul mare. Foschie compatte e altri deboli piovaschi sparsi in nottata.