Buoni spesa alimentari, via alle domande dal 18 gennaio ma c’è anche il bando per il pagamento delle utenze

L’Area servizi alla persona, Settore politiche sociali, del Comune di Campobasso, ha pubblicato due avvisi pubblici: uno per l’ammissione al sostegno economico per generi alimentari e di prima necessità e l’altro per il sostegno al pagamento delle utenze e/o canone. Ambedue gli avvisi pubblici sono già scaricabili dal sito dell’Ambito Sociale Territoriale di Campobasso (https://ambitosocialecb.it).

Avviso pubblico per ammissione al sostegno economico per generi alimentari e di prima necessità, con avvio delle domande il 18 gennaio 2021, ore 9.

Dalle 9 del 18 gennaio 2021 (bando sempre aperto) i nuclei familiari colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid 19 potranno presentare richiesta per beneficiare di contributi economici per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità mediante: voucher elettronici da spendersi esclusivamente, a scelta delle famiglie in uno o più esercizi commerciali e/o artigianali accreditati dal Comune tra quelli di cui all’apposito elenco che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Campobasso, a seguito di avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto agli operatori economici aventi sede a Campobasso.

Il voucher sarà erogato in forma virtuale, senza passaggio materiale di denaro, collegandolo al codice fiscale del beneficiario, per cui, tramite un applicativo web accessibile anche da smartphone, il beneficiario stesso ed il gestore dell’esercizio commerciale o artigianale effettueranno, contestualmente e ciascuno per la propria parte, le operazioni virtuali inerenti la transazione, con, a fronte degli acquisti effettuati, addebito del valore dello scontrino sulla spettanza dell’utente e accredito su quella del fornitore del servizio che, successivamente, provvederà a rendicontare, sempre per il tramite dell’applicativo web, al Comune di Campobasso, ai fini del pagamento delle spettanze.