MERCOLEDI’ 13 L’alta pressione riporta il sereno sul Molise: al mattino ancora una residua nuvolosità sui rilievi matesini, frentani e del Fortore poi cieli limpidi ovunque con qualche velatura incerta sulla costa. In serata torna la pioggia ma soltanto in basso Molise e la neve in alto Molise. Le nubi si allontaneranno durante le ore successive grazie a una rinforzo della ventilazione. In calo le minime che andranno sotto zero quasi ovunque.

GIOVEDI’ 14 Un bel sole nel buongiorno di questo giovedì di metà gennaio. Le schiarite ampie e diffuse ci accompagneranno per gran parte della giornata anche se nel pomeriggio i cieli torneranno grigi e coperti dal litorale fino al capoluogo. In serata torna a piovere in basso Molise e a nevicare sul Matese anche se debolmente. Durante la notte non sono da escludere timidi rovesci anche se prevarrà il sereno.