Boom di iscrizioni al Liceo di Guglionesi: 84 studenti l’hanno scelto

Contro ogni aspettativa e nonostante l’emergenza sanitaria che ha portato a modificare nettamente le attività di orientamento in entrata, anche quest’anno il Liceo di Guglionesi ha registrato un numero elevato di iscrizioni per il prossimo anno. Ben 84 studenti hanno scelto di affidarsi all’Istituto del centro basso molisano che dal 1948 rappresenta un punto di riferimento e di eccellenza nella formazione superiore della zona.

Il crollo demografico degli ultimi anni e la riduzione della popolazione scolastica sono un dato di fatto, ciononostante il Liceo di Guglionesi sembrerebbe andare in controtendenza arrivando a superare il record raggiunto l’anno precedente quando i nuovi iscritti furono 81.

La comunicazione digitale si è dimostrata fondamentale in questa fase delicata che stiamo vivendo tutti. I docenti non si sono affatto scoraggiati e si sono rimessi in gioco sfruttando le potenzialità che la rete e i social media offrono: le riunioni virtuali, i poster interattivi, i video promozionali e le testimonianze di ex allievi diffusi su piattaforme digitali quali Facebook e Instagram hanno permesso di far conoscere agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie la realtà della scuola.

Fondamentale è stata anche la decisione della dirigente Patrizia Ancora che ha fortemente voluto due Open day in presenza nel pieno rispetto delle normative vigenti sul distanziamento sociale. Le famiglie sono state accolte dai docenti e da alcuni allievi che hanno presentato l’offerta formativa illustrando le peculiarità dei tre percorsi (il Liceo delle Scienze Umane, il Liceo Economico Sociale e il Liceo Linguistico) e i punti di forza dell’Istituto; sono potute, pertanto, entrare nel vivo della realtà scolastica, conoscere i progetti e le attività extracurricolari ma soprattutto assaporare quel clima di serenità che caratterizza ogni angolo dell’Istituto e respirare la grinta, l’entusiasmo e l’empatia che accomuna i membri di questa grande famiglia.

Entusiasta e incredula la dirigente. “Non ci aspettavamo affatto un risultato del genere. Un grazie di cuore agli alunni e alle loro famiglie che ci hanno dato ancora una volta fiducia; il numero degli iscritti raggiunto ci dà la certezza di aver allineato e consolidato la qualità della nostra offerta formativa con la percezione che famiglie e studenti hanno di noi. Negli anni il Liceo di Guglionesi è riuscito ad acquisire nel territorio la forza distintiva di una scuola votata alla cultura, alla progettualità, all’accoglienza, nella compartecipazione attiva e proattiva dei nostri alunni e delle loro famiglie.

Siamo pronti ad accogliere tutti con entusiasmo e gioia e ad elaborare piani di studio e progetti a misura dei bisogni e dei sogni delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Abbiamo tanto ancora da fare per crescere e migliorarci giorno dopo giorno e il futuro non ci spaventa.

Un ringraziamento speciale a tutto il team orientamento: il vicario professor Lino Fulvio che si è occupato dell’organizzazione degli incontri virtuali, i professori Gianni Salvatore, Elvira Cucumo, Vincenzo de Paola e Sabina Palanca che hanno coordinato tutte le attività di orientamento in presenza e in modalità remota; sicuramente la qualità della scuola si misura nella qualità del lavoro di tutti coloro che concorrono a connotare l’eccellenza formativa dell’Istituto.

Un grazie immenso alla segreteria e a tutto il personale ATA che ha reso possibile l’organizzazione, il coordinamento e la logistica delle giornate di Open Day, dimostrando, così, di credere e condividere la nostra idea di scuola, quale realtà innovativa e dinamica”.