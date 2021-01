LUNEDI’ 11 Inizio di settimana incerto e nuvoloso. Dopo un weekend da brividi, con tanta neve in montagna e bufere anche a quote collinari, questo lunedì si apre con una timida risalita delle temperature e perturbazioni meno importanti. Al mattino cieli grigi ovunque e qualche debole piovasco sulla costa. Da coperto a molto nuvoloso su tutta la regione con qualche schiarita timida nel pomeriggio e in serata a Isernia e sul Molise centrale. In nottata tornano piogge e nevicate nel versante ovest.

MARTEDI’ 12 Nevica dalla scorsa notte in alto Molise, sul Matese e a Frosolone. I fiocchi raggiungeranno anche quote più basse e il capoluogo in mattinata mentre deboli piogge si abbatteranno in basso Molise fino al litorale adriatico. Andrà meglio col passare delle ore quando avremo anche schiarite e irregolari cieli stellati.