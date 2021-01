Sono arrivate nella farmacia del Cardarelli stamattina nuove dosi di vaccino Biontech-Pzifer. La sicurezza nel trasporto delle dosi, destinate ai presidi sanitari territoriali, è stata garantita dal personale della Polizia Stradale. All’arrivo era presente anche il Questore di Campobasso Giancarlo Conticchio, che ha espresso al direttore generale Asrem Florenzano riconoscimento per l’impegno e la dedizione con cui i medici e gli operatori sanitari stanno affrontando l’attuale fase dell’emergenza da Covid-19, complimentandosi con la dottoressa Sisto, Direttore della farmacia ospedaliera, per la cura con cui il personale gestisce il vaccino prodotto dalla Biontech Pfifer, di non facile custodia.

Il questore Conticchio, accompagnato anche dal dirigente della Sezione Polizia Stradale di Campobasso Marco Graziano e dal Medico Superiore della Polizia di Stato Pietro Liotti, Referente regionale della campagna vaccinale per il personale della Polizia di Stato, ha comunicato la disponibilità del personale medico e del personale tecnico sanitario della Polizia di Stato che opera in regione a fornire il proprio contributo nelle attività di somministrazione del vaccino anticovid in favore della popolazione residente in Molise. Sia Florenzano che Toma hanno apprezzato l’offerta.