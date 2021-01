Antonio Niro, i suoi 76 anni e non sentirli… Perchè, caro babbo, la vita è adesso! Auguri

Non 76 ma 7+6… A te che temi gli anni che passano, a te che guardi continuamente indietro tirando somme e facendo bilanci perché ogni anno che trascorre credi sia un passo verso la linea di confine, vorrei dire, caro papà, che il passato è andato. E che la vita è un presente di orizzonti senza quelle amare linee di confine che tu immagini continuamente.

La vita è adesso anche a 7+6 e non 76.

Non pensare che non avrai più grattacapi, perché continueremo a dartene. Non pensare che sei in pensione da papà e da nonno, perché un padre è per sempre e un nonno pure.

Auguri papà, che tu sia felice, con noi al tuo fianco viaggiando soltanto verso gli orizzonti. Senza confini.

Cristina, Dina e Francesco.