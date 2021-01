Non rispettavano gli orari di sosta, spesso sporcavano e non si sono messi in regola nemmeno dopo alcune multe. Queste le motivazioni che hanno spinto il Comune di Termoli a emanare una ordinanza che vieta il commercio itinerante in Piazza del Papa, via America e dintorni. A dirlo è lo stesso Comune in una nota ufficiale con le dichiarazioni dell’assessore Giuseppe Mottola, nella quale non c’è alcun accenno a presunti pericoli per la viabilità e la sicurezza stradale, come invece si evince dall’ordinanza del sindaco. Un provvedimento che non sembra molto gradito alla cittadinanza, o almeno a coloro che hanno votato al sondaggio proposto da Primonumero.it. Al momento della stesura di questo articolo solo un voto su cinque sostiene le ragioni dell’ordinanza.

Ricapitolando. Lo scorso venerdì il sindaco Roberti emana un’ordinanza con efficacia da lunedì scorso 11 gennaio, con la quale vieta il commercio itinerante in Piazza del Papa e dintorni, dove quotidianamente stazionavano durante varie ore del giorno e della sera dei venditori di frutta, prodotti caseari, pizza e oggettistica di vario tipo. A giustificare il provvedimento anche una nota informativa della Polizia Municipale che segnalava la presunta pericolosità legata alla presenza di veicoli a ridosso della sede stradale.

Il provvedimento ha suscitato la reazione di alcuni dei commercianti interessati e dell’associazione di categoria Confesercenti Termoli che ha fortemente criticato l’ordinanza mettendo in risalto la difficoltà che essa provocherà a decine di lavoratori e la mancanza di alternative valide.

In seguito a queste reazioni, pur senza citare l’articolo di Primonumero.it, il Comune di Termoli ha voluto fare delle precisazioni. “L’Amministrazione comunale si è sempre mostrata propositiva nei confronti di tutti gli ambulanti, in modo particolare in questo periodo a causa delle problematiche causate dall’emergenza Coronavirus. Va detto che sono state prospettate diverse soluzioni a chi sceglieva quella zona per la vendita itinerante e nel rispetto della norma che impone di lasciare l’area occupata trascorsa un’ora dall’inizio dell’occupazione e con il successivo obbligo di spostarsi dal luogo precedente di almeno cinquecento metri. Tutto ciò non è avvenuto ed è stato riscontrato che il commercio itinerante veniva invece svolto in modo continuativo.

Più volte l’Amministrazione comunale, tramite l’assessore Giuseppe Mottola, si è interessata al problema chiedendo di occupare il parcheggio di Piazza del Papa, ma è stato rilevato dalla Polizia Municipale che gli ambulanti, nonostante i continui inviti, si posizionavano sempre nei pressi della rotatoria e del marciapiede dove per regolamento, articolo 11 “Commercio su aree pubbliche” delibera 7/2014, non può avvenire la vendita a tutela della viabilità e dei pedoni. Inoltre, nonostante l’area fosse già occupata, in alcune occasioni si è verificata la sosta affiancata da parte di altri ambulanti”.

“Più volte – ha detto l’assessore Mottola – mi sono recato sul posto, gli ambulanti sono stati invitati al rispetto delle regole ma nonostante gli inviti, a seguito di numerose segnalazioni, siamo stati costretti a far intervenire i vigili che, purtroppo, hanno dovuto elevare alcune sanzioni. Non c’è stato rispetto delle norme previste per il commercio itinerante e di quelle igienico-sanitarie, a volte sono stati lasciati a terra gli scarti nei luoghi di vendita. Gli ambulanti sono stati invitati a cambiare zona e a distribuirsi in altre aree della città e nelle aree mercatali al fine di evitare che si creasse un mercato parallelo”.

Quindi mancato rispetto dell’orario stabilito dalla legge e mancato rispetto delle norme igienico-sanitario. Per questo evidentemente il Comune ha scelto di tagliare la testa al toro e vietare completamente l’area.

“In mattinata – si legge ancora nella nota del Comune – l’assessore Mottola ha avuto un nuovo incontro con alcuni esponenti della categoria che si sono detti disponibili a trovare una soluzione nel rispetto delle regole vigenti.

Dal canto suo l’amministrazione comunale non ha nessuna intenzione di vessare il commercio itinerante e ha invitato gli ambulanti a raggiungere per la vendita anche i quartieri periferici di Colle Macchiuzzo e Difesa Grande al fine di fornire alle zone in questione nuovi servizi”.