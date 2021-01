Ambiente e salute, ecco perchè voleremmo alto col Vietri centro anti-Covid

di Angelo Sanzò, Presidente del Comitato Scientifico di Legambiente Molise

L’animato dibattito, negli ultimi tempi intavolato intorno al ruolo da assegnare all’ospedale Vietri di Larino, se riutilizzarlo o meno quale presidio anti Covid, diventa o per meglio dire ripropone la possibilità di riscoprire il ruolo da riassegnare alle Aree Interne del nostro Paese, che a detta dei più è da rivalutare e prendere in seria considerazione.

La pandemia in corso, che tra l’altro sembra debba continuare ad interessare, in vario modo e per tempi indefiniti, le nostre esistenze per il prossimo futuro, ha permesso, magari inaspettatamente, di rivalutare le qualità esistenziali del quotidiano vivere, a partire proprio da quelle ambientali, purtroppo malamente considerate, quantomeno, nell’ultimo mezzo secolo.

È, come non mai, evidente il venir meno dei presunti infondati vantaggi, inseguiti da intere comunità, a partire dal secondo dopo guerra, dello spostarsi verso le grandi aree urbane e/o comunque in quelle di pianura, a discapito delle più salubri località collinari e montane.

Appare ormai chiaro ai più che non è ulteriormente rinviabile il dover ripensare alle nostre esistenze non solo in termini individuali, ma anche e soprattutto in quanto comunità, nel senso di valorizzare l’appartenenza alle reti sociali e non di meno, sull’utilità di vivere in luoghi a basso rischio ambientale. È da rimettere, in definitiva, al centro dei nostri comportamenti il voler/dover concepire il benessere individuale parte integrante di quello collettivo.

Diversamente detto, pur essendo, senza dubbio alcuno, indispensabile la presenza sul territorio dei tanto decantati ed importanti presidi ospedalieri d’eccellenza, non può nel modo più assoluto, mancare un sistema, non solo sanitario, ma anche e soprattutto socio-sanitario dedicato alla persona e non semplicemente alla malattia ad ognuno associata.

Gli ultimi drammatici pandemici avvenimenti hanno definitivamente asserito, se pure ce ne fosse stato bisogno, che l’ormai auto costruito involucro che ci contiene, essendo progressivamente diventato sempre più distinto e distante dai requisiti minimi che la natura può tollerare, ha mostrato tutti i limiti consentiti di vita possibile e qualitativamente accettabile.

La designazione del presidio ospedaliero di Larino alla cura dell’epidemia in corso, che per la sua stessa posizione geografica potrebbe ricoprire anche un riferimento extraregionale, offrirebbe le basi per importanti e proficue collaborazioni con le più qualificate agenzie di ricerca scientifica, sia regionali che presenti nei territori contermini.

I risultati degli studi e delle ricerche che nel tempo da esse perverrebbero, nel contesto dell’importante e determinante binomio ambiente e salute, ovvero geografico-fisico e geografico-ambientale, potrebbero costantemente fornire le più utili e meritorie conoscenze, clinicamente applicabili, a cominciare dal nostro già detto ospedale specializzato di riferimento. Potrebbe, finalmente, realizzarsi quel tuttora ipotetico reciproco vantaggio capace di sostenere, nel contempo, prevenzione e cura, sia del singolo cittadino che del contesto ambientale, parte integrante della naturalità contenuta.