All’Alfano comincia OpenWeeks 2021, per scoprire i Licei di Termoli

Comincia lunedì 11 e si concluderà sabato 23 gennaio 2021. Si chiama “Open weeks” ed è l’evoluzione dell’Open Day, pensata e realizzata dalla dirigente, dagli insegnanti e dagli studenti dell’Istituto Alfano in tempi “complicati” come quelli che stiamo attraversando per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e per le loro famiglie. Due settimane di eventi per vedere, conoscere e scegliere tra gli indirizzi presenti all’Alfano la scuola superiore che fa per te entro il 25 gennaio: Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, Liceo Scientifico Sportivo, Liceo Biomedico.

Tre diverse tipologie di appuntamenti, come amano definirli all’Alfano dopo un anno di didattica e di innovazione spinta, “in presenza ma a distanza”, da scegliere, prenotare e personalizzare attraverso il sito della scuola e l’applicazione Google Moduli, e che si svolgeranno tramite la piattaforma Google Meet: 1) Laboratori di Fisica, Scienze, Latino e Greco (di una o due ore al massimo, per gruppi, agili e concentrati, per “mettere alla prova” le inclinazioni e le passioni dei nuovi studenti); 2) Incontri di famiglie e ragazzi con gli insegnanti e gli studenti dell’Alfano (un’ora per gruppi, per presentare la scuola e rispondere a tutte le domande e curiosità di genitori e ragazzi); 3) tour virtuali (della durata massima di un’ora) in cui gli studenti dell’Alfano guideranno i loro nuovi compagni e le loro famiglie alla scoperta dei due plessi liceali di Via Asia e di Viale Trieste, dei laboratori, delle attrezzature, delle aule.

I genitori e i ragazzi dovranno iscriversi alle attività visitando il sito www.iissalfano.gov.it o scegliendo quella a cui partecipare tra quelle disponibili direttamente dalla pagina http://www.iissalfano.gov.it/wordpress/iscrizioniopenweeks-2021 prenotando data e ora dell’incontro in videoconferenza su G-Meet. In seguito, verranno ricontattati tramite email e verrà inviato loro il link per partecipare alla riunione.

Vi aspettiamo numerosi e vi invitiamo a visualizzare il video istituzionale dell’Istituto Alfano da Termoli (https://youtu.be/yLZosZ3vRJM), autoprodotto dai nostri studenti.