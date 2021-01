Aiuti per pagamento affitti, Termoli attende fondi dalla Regione

Il Comune di Termoli comunica che i fondi relativi alla “Misura straordinaria di sostegno per il pagamento delle utenze e dei canoni di locazione ad uso abitativo delle abitazioni di residenza” non sono stati ancora assegnati in quanto la regione Molise non ha al momento accreditato i relativi importi al Comune di Termoli.

La Regione con apposita determina dirigenziale del 30 dicembre scorso ha provveduto a liquidare le somme in questione in favore dei Comuni e al momento si attendono solamente i mandati prima di poter procedere.

Il Comune di Termoli ha ricevuto 276 domande di cui 248 sono risultate ammissibili mentre ne sono state escluse per mancanza di requisiti altre 28.