Sono 2.517 ad oggi 8 gennaio (ieri alla stessa ora erano 2057) le somministrazioni di vaccini anti-Covid eseguite in Molise. Le dosi disponibili per la nostra regione attualmente risultano essere 4.925, e la percentuale dei vaccini già somministrati è dunque pari al 51.1%.

Rispetto a ieri, sono proseguite le vaccinazioni al personale (anche non sanitario) dei presidi ospedalieri di Termoli, Campobasso, Isernia. In più sono state effettuate le inoculazioni del siero anti-Covid nelle seguenti strutture residenziali: Villa Le Ginestre, Casa Famiglia di San Martino in Pensilis, Comunità Alloggio Santa Maria delle Grazie, Casa di Riposo Asilo senile Argento Vivo, Casa Alloggio Temenos e infine R2 Casa Mia per anziani.

In Italia, in base all’ultimo dato disponibile sul sito del Governo per il monitoraggio delle vaccinazioni, risultano essere state effettuate 413.121 somministrazioni (su un totale di 908.700 dosi disponibili). La percentuale è del 45.5% circa.