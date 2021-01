DUE DECESSI IN TERAPIA INTENSIVA, ENTRAMBI DEL BASSO MOLISE

Ci sono altre due vittime in Molise che si erano ammalate di Covid-19: entrambe erano ricoverate nel reparto salvavita del Cardarelli ma non ce l’hanno fatta. Con loro le vittime totali nella nostra regione, dall’inizio della pandemia, salgono dunque a 217.

Entrambi uomini, entrambi del Basso Molise: un 79enne di di Guglionesi e un 76enne di Termoli. Quest’ultimo, il professor Franco Dall’Ava, era molto conosciuto e stimato in città.

RICOVERI AUMENTANO IN INFETTIVE. PAZIENTI COVID AL CARDARELLI SONO 63

Ci sono tre ricoveri in più nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Questo perchè nelle ultime 24 ore ci sono stati 4 ricoveri (da Montecilfone, Mirabello, e 2 da Sant’Elia a Pianisi) e di contro una sola dimissione (degente di Sessano del Molise). Sale dunque a 56 il numero totale dei pazienti ricoverati attualmente nel reparto di Infettive. Di questi 51 sono della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia, una di altra regione. Mentre scende a 7 il numero totale dei ricoverati in terapia intensiva che ieri era fermo a 9. Ma purtroppo si tratta di un calo non dovuto al miglioramento delle condizioni cliniche dei pazienti eventualmente quindi destinate ad altro reparto, bensì a due decessi. Dunque in totale le persone ricoverate in ospedale sono 63 (56 residenti in provincia di Campobasso, sei in provincia di Isernia, una residente in altra regione).

IL CONTAGIO SI ALLARGA E OGGI TOCCA 35 COMUNI, MOLTI COVID FREE

Sono saliti a 112 i contagi nelle ultime 24 ore, a fronte di un numero di tamponi pari a 984. Il tasso di positività è dunque dell’11.4%, anche questo in crescita.

Nuovi contagi si registrano in ben 35 comuni della nostra regione. I numeri più alti oggi a Termoli e Civitacampomarano, comune quest’ultimo da sempre ‘risparmiato’ dal virus. Oltre ai positivi ci sono ora diverse persone in isolamento precauzionale. 10 contagi anche a Frosolone, nell’Alto Molise, 8 ad Isernia e 7 a Trivento. Con 5 casi poi si fa ‘notare’ Acquaviva Collecroce, anche questo un piccolo paese che non ha mai fatto più di tanto i conti col coronavirus. 5 positivi anche a Campobasso e Castelmauro. 4 i contagi a Gambatesa, Montecilfone, Macchia d’Isernia, Macchia Valfortore, Ripalimosani e Venafro. 3 casi inoltre a Matrice, Pozzilli e Sant’Elia a Pianisi, centro quest’ultimo dove i positivi sono oltre il centinaio.

Gli attualmente positivi in Molise sono ad oggi 1260, ieri erano invece in numero inferiore (1179).

29 I GUARITI DI OGGI

Basso il numero delle persone guarite per la giornata di oggi, sabato 9 gennaio. Sui 984 tamponi processati, soltanto 29 hanno dato esito negativo all’esame di controllo. Undici delle persone ormai negative al Covid sono residenti in provincia di Campobasso, quattro invece a Bojano, tre a Ferrazzano e due a Sant’Elia a Pianisi. Si prosegue nell’ordine di un guarito per i comuni di Fossalto, Montagano, Montemitro, Ripalimosani, Roccavivara, Sant’Angelo Limosano, Sessano del Molise, Toro e Trivento.

LA CAMPAGNA VACCINI

Sono 2963 le dosi di vaccino anti covid inoculate fino a oggi, 9 gennaio 2021. Su un totale di 4925 dosi disponibili rappresentano il 60,16%. Le fasce anagrafiche che hanno maggiormente ricevuto il vaccino, almeno fino a questo momento, sono quelle relative alle persone tra i 50 e i 60 anni, sia uomini che donne, seguite dalle persone tra i 60 e i 70 anni. Nelle ultime ore le squadre di vaccinatori stanno proseguendo le somministrazioni nelle Rsa e nelle case di riposo del Molise, come si vede dalla tabella fornita dalla Asrem nell’aggiornamento quotidiano sulla rilevazione del vaccino Pfizer (per ora unico disponibile).

Vaccini rilevazione 09.01.2021

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute in Italia nelle ultime 24 ore sono emersi 19.978 nuovi contagi da coronavirus con 172.119 tamponi processati. Il tasso di positività è sceso rispetto a ieri di quasi un punto percentuale, ed oggi è dell’11.6%.

Ieri invece erano state 17.553 le nuove positività al coronavirus a fronte di 140.267 tamponi, per un tasso di positività pari al 12.5%.

Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 483 (ieri 620), e il totale italiano dall’inizio della pandemia supera la cifra di 78mila. Oggi sono 6 in più di ieri i ricoveri in Terapia Intensiva (ieri +16), mentre sono scesi di 53 unità quelli ordinari con Covid-19 (ieri +22).

