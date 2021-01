Buongiorno, 8 cuccioli da salvare… la mamma è andata a partorire in una campagna incolta recintata in vendita. Sono intervenute le guardie zoofile, hanno preso 5 cuccioli che erano usciti fuori dal recinto e hanno chiamato il numero del proprietario del terreno scritto sul cartello vendesi per poter accedere e prelevare gli altri 3 e la mamma. La proprietaria del terreno non glieli ha fatti prendere e anzi se li è portati a casa.

Gli altri 5 sono chiusi in una stanza in attesa che domani qualcuno del canile li vada a prendere. Inutile dire che sono bellissimi. La mamma sembra un pastore abruzzese… il padre non si sa ma due degli 8 cuccioli sono neri…. c’è tanta indifferenza in giro… vi prego, diamogli una mano !

Allego foto. Grazie, Diego

347 6257833