Una giornata di ombre molto più che di luci quella odierna. Oggi, 7 gennaio 2021, sono quattro le vittime legate al covid del Molise. Tra di loro anche un uomo di 61 anni (termolese) morto nel reparto di Terapia Intensiva, dove al momento sono 8 i pazienti intubati. 53 invece in Malattie Infettive, dove anche oggi ci sono stati 3 nuovi ricoveri. Il tasso di positività – cioè l’incidenza del numero dei positivi al tampone molecolare rispetto al numero dei tamponi effettuati – è passato all’11,3%. Ancora presto per dire se questa sia la conseguenza di un allentamento delle misure durante i giorni tra Natale e Capodanno. Resta alta l’allerta nel piccolo comune di Sant’Elia a Pianisi, dove il numero di persone con il virus è arrivato a 108.

ANCORA 4 VITTIME, FRA LORO UN 61ENNE DI TERMOLI

Sale a 214 il numero delle vittime del Covid-19 in Molise dopo le quattro vittime registrate nelle ultime ore. Fra loro il 61enne insegnante di Termoli che era ricoverato in Terapia Intensiva e che purtroppo non ce l’ha fatta. Decedute in ospedale, ma nel reparto di Malattie Infettive, due anziani donne: una 90enne di Fossalto e una 95enne di Larino. Invece è morta nella Rsa di Castel del Giudice una donna di 86 anni.

3 RICOVERI E 2 DIMISSIONI, UN NUOVO INGRESSO IN TERAPIA INTENSIVA

In lievissimo aumento il numero dei ricoveri rispetto a quello dei dimessi. Se due persone hanno lasciato Malattie Infettive, una di Termoli e l’altra dalla Rsa di Castel del Giudice, sono invece tre i pazienti che hanno avuto bisogno di un letto d’ospedale al Cardarelli. Arrivano da Agnone, Sant’Elia a Pianisi e Colletorto. Inoltre una persona che era ricoverata in Malattie Infettive è stata trasferita in Rianimazione.

Secondo il bollettino dell’Asrem attualmente al Cardarelli ci sono 8 persone in Terapia Intensiva e 53 in Malattie Infettive per un totale di 61 ospedalizzati.

76 NUOVI CASI, OLTRE L’11% DEI TEST. CAMPOBASSO +16, PREOCCUPA ANCORA SANT’ELIA

Sono 76 i soggetti trovati positivi al Sars-Cov-2 in Molise nelle ultime 24 ore, a fronte di 670 tamponi processati. Il tasso di positività dunque è pari all’11.3%, maggiore rispetto a ieri. La città con più casi oggi è Campobasso (+16), seguita da Sant’Elia a Pianisi (+12) dove dunque la situazione continua a destare preoccupazione. Ci sono poi 7 nuovi contagi ad Isernia e altrettanti a Gambatesa. 4 inoltre i casi a Petrella Tifernina e 3 a Torella del Sannio. 2 casi nei comuni di Bojano, Campomarino, Castelmauro, Colletorto, Ripalimosani, San Giuliano di Puglia, San Pietro Avellana, Sant’Elena Sannita, Termoli e Trivento. Singoli casi si riscontrano infine in altri 7 paesi della regione.

Gli attualmente positivi ad oggi in Molise risultano essere 1348, in calo rispetto a ieri quando erano 1558.

OGGI 282 GUARITI, 40 SOLO A CAMPOBASSO

Cifra molto alta oggi alla voce guariti: 282 persone hanno sconfitto il Sars-Cov-2. Il numero più alto arriva da Campobasso, con 40 guarigioni. Seguono Termoli con 34, Isernia con 25, Trivento con 14, San Martino con 11, Mafalda e Bojano con 10, Tavenna, Montaquila e Venafro con 9, Oratino e Santa Croce con 7, Ferrazzano, Sant’Elia a Pianisi, Pietrabbondante e Ferrazzano con 5, Petacciato, Frosolone, Ripabottoni e Agnone con 4.

SANT’ELIA A PIANISI, SITUAZIONE GRAVE: POSITIVI ARRIVANO A 108, 17 NELLA RSA

Il piccolo comune di Sant’Elia a Pianisi registra ben 108 persone positive al virus, con le 11 persone positive di oggi e i 5 guariti in aggiunta a quelle documentate nell’ultimo report social dal sindaco Biagio Faiella, che informa la popolazione – con l’obiettivo di sensibilizzare il più possibile al rispetto delle norme e alle regole di cautela – sulle cifre. Tra i positivi ci sono 17 ospiti e operatori della struttura sanitaria per anziani in paese. Oltre a queste, ci sono alcune persone positive al test rapido o tampone antigenico, poste anch’esse in isolamento.

Finora i decessi di cittadini residenti in paese a causa del covid sono stati 3. Un numero che non contempla la giovane donna di 29 anni deceduta improvvisamente il 30 dicembre scorso. Non è stata sottoposta a tampone post mortem e non è stato possibile chiarire se aveva contratto il virus: il suo resta pertanto un caso al di fuori della statistica delle vittime covid.

Sant’Elia resta zona rossa e lo resterà almeno fino al 15 gennaio, come da ordinanza. “L’Amministrazione Comunale prega fortemente tutti i cittadini di restare a casa – scrive il primo cittadino – I servizi di consegna di spesa e farmaci a domicilio sono attivi sul territorio e sono a disposizione di tutti coloro che ne avessero bisogno”. Il Comune è in costante contatto con autorità sanitarie al fine di monitorare la situazione in tempo reale e, ove necessario, di adottare tutte le misure necessarie.

L’atmosfera è di preoccupazione e il caso del paese dove si è amplificato il contagio in pochissimo tempo richiamo quanto sta succedendo a Guardiagrele, nel vicino Abruzzo, Coronavirus, Guardiagrele tra i comuni più colpiti della provincia, dove i positivi sono circa 80 su 8mila residenti con una elevata concentrazione di casi nelle stesse contrade rurali. Qui ci sono diversi casi che si riferiscono alla cosiddetta “variante inglese” del virus, che in Abruzzo è stata accertata nella settimana prima di Natale.

VACCINAZIONI OLTRE QUOTA 2000. OGGI AL VIA SOMMINISTRAZIONI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO ASREM

In Italia risultano essere vaccinate almeno 326.650 persone. Questa invece la situazione del Molise.

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute in Italia nelle ultime 24 ore sono emersi 18.020 nuovi contagi da coronavirus con 121.275 tamponi processati. Il tasso di positività è salito al 14.8%.

Ieri invece erano state 20.331 le nuove positività al coronavirus a fronte di 178.596 tamponi, per un tasso di positività pari appunto all’11.4%.

Gli attualmente positivi in Italia sono 571.055 (2.343 più di ieri) Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 414 (ieri 548). Oggi sono aumentati di 16 unità i ricoveri in Terapia Intensiva (ieri +2), e du 117 quelli ordinari con Covid-19 (ieri -221).

