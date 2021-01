60 candeline per la Polisportiva Molise, la società di atletica più longeva della regione

Era il 10 gennaio del 1961, una giornata molto rigida come quella odierna. La maggior parte dei sottoscriventi non pensava che si stesse scrivendo una pagina importante di storia sportiva, forse. Esattamente 60 anni fa un gruppo di appassionati siglava l’atto costitutivo della società di atletica attualmente più longeva del territorio nostrano: la Polispirtiva Molise. Un giorno storico, la torta con le sessanta candeline non aspetta altro che essere assaggiata.

Ma chi furono i pionieri di questa affascinante avventura? Beh, i fondatori storici, ovvero Antonio Di Tullio (attualmente presidente onorario, ndr), Fernando Barbato, Samuele Spagnuolo, Pasquale D’Alessandro, Renato Rosch, Mario Sabelli, Prospero Musacchio, Italo Napolitano, e naturalmente Tonino Bussone. “A loro va il ringraziamento di tutti i veri sportivi molisani per aver creduto in un progetto che va oltre il tempo e le singole persone” affermano con orgoglio i vertici societari della ‘Molise’, con in testa il presidente Franco De Lellis.

In quel famoso 1961, la quota del socio ordinario venne fissata in 500 lire al mese. La Polisportiva, quindi, si affiliò al comitato Fidal dell’Abruzzo, da cui la provincia di Campobasso dipendeva. Successivamente apparvero nel panorama dell’atletica molisana anche altre società: la Virtus (già attiva fino ad allora nel calcio), l’Atletica Termolese, la Polisportiva Agnonese e la Società Sportiva S. Nicandro di Venafro. Queste società consentirono alla Fidal di far disputare nel 1962 e nel 1963 i primi Campionati Provinciali di Società.

Proprio l’altro giorno, l’Ussi (Unione stampa sportiva del Molise) ha conferito una targa nel ricordo di Tonino Bussone, scomparso lo scorso aprile, per la sua dedizione all’atletica leggera e alla Polisportiva Molise. A ritirarla, il nipote Luca Ciampitti, atleta anche lui. Scontato ma non inutile sottolineare che Bussone è stato una colonna, un esempio per generazioni di atleti.

Tanti anni, non c’è che dire, che hanno visto alternarsi tra le fila della Polisportiva atleti di livello nazionale e mondiale. Ma la ‘mission’ rimane intatta: “Tramandare gli stessi valori e la stessa passione per lo sport che animavano i nostri fondatori. Buon compleanno Polisportiva Molise”.

Foto Polisportiva Molise