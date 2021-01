6 gennaio – 3 morti, 2 in Rianimazione. 68 positivi su 787 tamponi. I guariti superano quota 5100

TRE DECESSI IN OSPEDALE: 2 CAMPOBASSANI E UN PAZIENTE DI SANT’ELIA

Dopo la ‘tregua’ di ieri, l’Epifania è segnata dal dolore per i tre decessi registrati oggi nella nostra regione e legati all’epidemia da covid-19. Ed è una giornata particolarmente drammatica per il capoluogo di regione. Due campobassani hanno perso la battaglia contro il virus: un 79enne ricoverato in Malattie Infettive e una signora di 74 anni che invece si è spenta in Terapia Intensiva dove era intubata. In questo reparto era ricoverato anche un paziente di Sant’Elia a Pianisi: aveva 71 anni ed era stato ricoverato dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute dopo aver sviluppato la covid. Ricordiamo che Sant’Elia a Pianisi è stato dichiarato zona rossa a causa di un boom di contagi e oggi piange una vittima.

Il numero dei decessi in Molise totale sale quindi a 210.

68 CASI, MENO DEL 9% DEI TAMPONI. TERMOLI REGISTRA +12

Sono 68 i nuovi casi di infezione rilevati dall’Asrem a seguito della processazione di 787 tamponi. Il tasso di positività è pertanto dell’8,6%. La città con più contagi nelle ultime 24 ore è Termoli (12) seguita da Campobasso, Campomarino e Isernia con 5. 4 i nuovi casi a Bojano, Trivento e Sant’Elia a Pianisi, comune quest’ultimo che continua ad avere un gran numero di contagi rispetto alla popolazione. E poi con 2 casi ci sono vari comuni: Casacalenda, Castel del Giudice, Frosolone, Mafalda, Montecilfone, Santa Croce di Magliano e Venafro. Infine ci sono singoli casi in 15 diversi centri.

Gli attualmente positivi in Molise sono 1558, più di ieri quando erano 1525.

RICOVERI IN INFETTIVE, CONTO IN ‘PARI’: UN NUOVO DEGENTE E UN DIMESSO

– Fa segnare un sostanziale ‘pareggio’ il numero dei ricoveri nel reparto di Malattie Infettive: c’è un nuovo degente, un paziente di Campobasso, e al tempo stesso è stato dimesso un termolese.

Invece si sono aggravate le condizioni di un paziente di Guglionesi, trasferito da Malattie Infettive a Terapia Intensiva per essere intubato.

Attualmente all’ospedale Cardarelli sono ricoverati 63 degenti: 55 in Malattie Intensive e 8 in Rianimazione.

32 PERSONE GUARITE, TOTALE SUPERA I 5.100

Sono 32 le persone guarite nelle ultime 24 ore dall’infezione del Sars-Cov-2 (ieri erano 138). Guida la classifica Termoli con 9 casi, seguita da Campobasso con 4. Sono 3 i guariti di Larino e 2 rispettivamente di Campomarino, Lucito, Palata, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano. C’è poi un unico caso di guarigione nei centri di Cercemaggiore, Isernia, Oratino, Poggio Sannita, Rotello e Trivento.

VACCINI NELLE PRIME RSA: CAMPAGNA AL VIA A CAMPOBASSO E MONTERODUNI

Non solo gli operatori sanitari, ma inizia la campagna va anche gli anziani ospiti delle varie rsa presenti sul territorio e considerato il secondo target da proteggere in via prioritaria dal virus che si è rivelato letale proprio per chi ha i capelli bianchi. Oggi, 6 gennaio, il siero di Pfizer-BioNTech è stato somministrato ai vecchietti e agli operatori della casa di riposo ‘Pistilli’ di Campobasso e a quelli della ‘Residenza dei Saggi’ di Monteroduni, paese della provincia di Isernia, dove questa mattina sono state trasportate le fiale conservate all’ospedale di Campobasso. Il mezzo di trasporto è stato scortato dalle forze dell’ordine. A renderlo noto è la stessa cooperativa che gestisce la struttura: “È iniziato presso la nostra struttura “Residenza dei Saggi”, a Monteroduni, il programma vaccinale anti-Covid, che ha interessato gli ospiti. Si tratta della prima residenza assistenziale in Provincia di Isernia coinvolta nel piano regionale”

Un’altra buona notizia arriva da Vinchiaturo: sono tutti guariti gli anziani risultati positivi ospiti della Residenza ‘Samnium’. A renderlo noto il sindaco Luigi Valente: “Mi è stato comunicato che nella Residenza per Anziani “Samnium” di Vinchiaturo non ci sono più ospiti o addetti positivi al covid-19. Pertanto, il territorio di Vinchiaturo ora sarebbe “Covid Free”, non risultando ufficialmente alcun cittadino in paese positivo al tampone. In ogni caso, bisogna sempre e comunque continuare ad usare la massima cautela e costante attenzione, mettendo in atto le consuete tutele”.

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute in Italia nelle ultime 24 ore sono emersi 20.331 nuovi contagi da coronavirus con 178.596 tamponi processati. Il tasso di positività è pari all’11.4%, praticamente uguale a ieri.

Ieri invece erano state 15.378 le nuove positività al coronavirus a fronte di 135.106 tamponi, per un tasso di positività pari appunto all’11.4%.

Gli attualmente positivi in Italia sono 568.712 (449 meno di ieri) e i soggetti vaccinati ammontano a 272.307 (dato aggiornato alle 17.50). In Molise, sempre in base all’ultimo aggiornamento disponibile, i vaccinati sono circa 806, e le dosi somministrati sono pari al 16.4% di quelle ricevute (4.925).

Nelle ultime 24 ore i decessi sono saliti a 548 (ieri 649). Oggi sono aumentati di 2 unità i ricoveri in Terapia Intensiva (ieri -10), mentre diminuiscono quelli ordinari con Covid-19, oggi -221 (ieri +78).

