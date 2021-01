Gli attualmente positivi in Molise sono 1636, ieri erano 1750.

CINQUE DECESSI IN POCHE ORE, DUE ERANO IN RIANIMAZIONE

Giornata tragica sul fronte dei decessi dovuti al Covid-19 in Molise. Nelle ultime ore ben cinque persone hanno perso la vita, due in case di riposo e tre in ospedale.

In particolare due pazienti di Terapia Intensiva non ce l’hanno fatta: si tratta di un uomo di 76 anni di Salcito e uno di 61 anni di Campobasso. È invece deceduto in Malattie Infettive un altro campobassano che aveva 86 anni.

A questi si aggiungono due donne decedute in due diverse case di riposo: una 96enne di Casacalenda, morta nella struttura di Ripalimosani, e una 97enne di Molise, che ha perso la vita nella casa di riposo dell’omonimo paese.

Con questi decessi il computo delle vittime del coronavirus in Molise sale a 207.

ANCORA IN CRESCITA I RICOVERI: OGGI 7 INGRESSI E 3 DIMISSIONI DA MALATTIE INFETTIVE

Continua a crescere il numero dei ricoveri all’ospedale Cardarelli per l’infezione da Sars-Cov-2. Nelle ultime ore sono ben sette i pazienti che hanno avuto bisogno di un letto d’ospedale, tutti in Malattie Infettive: si tratta quattro persone di Campobasso, due di Sant’Elia a Pianisi e una di Gambatesa.

In compenso tre persone hanno lasciato il reparto di Malattie Infettive: sono due di Termoli e una di Campobasso. Attualmente risultano ricoverate, stando al bollettino Asrem, otto persone in Terapia Intensiva e cinquantasette in Malattie Infettive.

SOLO 14 I NUOVI CONTAGI: TASSO POSITIVITà SI ABBASSA AL 4.1%

14 contagi su un totale di 342 tamponi. Per fortuna oggi è considerevolmente basso il tasso di positività in Molise, di poco superiore al 4% laddove ieri era quasi 4 volte tanto (sopra il 16%). I nuovi casi di contagio si registrano a Campobasso (7), Sant’Elia a Pianisi (altri 4), e poi Bojano (2) e Gambatesa (1).

OGGI 124 GUARITI, TOTALE VICINO AI 5000

Consistente il numero delle persone dichiarate guarite oggi, ben 124. Di queste, 21 arrivano da Termoli e 19 da Campobasso. Sono 7 i guariti di Isernia, 6 di Trivento, 4 di Bojano, Campomarino e Ferrazzano, poi 3 di Castel del Giudice, Montagano e San Martino in Pensilis. Il totale dei guariti dall’inizio dell’epidemia tocca quota 4931 nella nostra regione.

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute in Italia nelle ultime 24 ore sono emersi 10.800 nuovi contagi da coronavirus con 77.993 tamponi processati. Il tasso di positività è praticamente identico a quello di ieri, al 13.8%.

Ieri erano state 14.245 le nuove positività al coronavirus a fronte di 102.974 tamponi, per un tasso di positività pari appunto al 13.8%.

Gli attualmente positivi in Italia sono 570.458 (circa 5mila e 700 meno di ieri) e i soggetti vaccinati ammontano ad oltre 122mila e 500 (dato aggiornato alle 18). In Molise i vaccinati sono circa 350, stante le dosi somministrate oggi al personale degli ospedali di Termoli, Campobasso e Isernia.

Nelle ultime 24 ore i decessi sono sostanzialmente stabili rispetto a un giorno fa (oggi 348, ieri 347). Oggi sono diminuiti di 4 unità i ricoveri in Terapia Intensiva (ieri +14), mentre continuano ad aumentare quelli ordinari con Covid-19, oggi +242 (ieri +127).

