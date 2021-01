È di due vittime, 4 ricoveri e 18 positivi su 193 test il bilancio odierno fornito dall’Asrem in relazione all’emergenza sanitaria coronavirus. Il tasso di positività si attesta al 9.3%, mentre sono state accertate 17 guarigioni.

ALTRE DUE VITTIME

Uno dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva non ce l’ha fatta. Si tratta di un 72enne di Venafro, stimato medico della comunità venafrana, che si unisce al lungo elenco di vittime fra gli operatori sanitari.

L’altro decesso arriva da Sant’Elia a Pianisi, relativo a un uomo deceduto in casa. Con queste due vittime il totale arriva a 200, sebbene il conteggio Asrem sia lievemente inferiore perché non riporta alcuni decessi avvenuti in Rsa o a domicilio.

ALTRI 4 RICOVERI E 1 SOLA DIMISSIONE. SONO 62 LE PERSONE OSPEDALIZZATE PER COVID

Ci sono quattro nuove ospedalizzazioni al Cardarelli per le complicanze da Covid-19. Di queste tre hanno riguardato il reparto di Malattie Infettive e una quello di Terapia Intensiva. In particolare sono state ricoverate persone di Campobasso, Pietrabbondante e Termoli. E un cittadino del capoluogo è stato portato in Rianimazione. Oltretutto c’è stato il peggioramento clinico di un degente di Colli al Volturno che è stato trasferito dal reparto ordinario a quello salvavita. Buone notizie solo per un paziente di San Martino in Pensilis che è stato dimesso da Infettive.

Attualmente sono ricoverate per Covid 62 persone nell’ospedale hub molisano: di queste 10 sono in condizioni critiche e, pertanto, intubate.

TASSO DI POSITIVITA’ AL 9.3%

Sono 193 i tamponi processati nelle ultime 24 ore dal laboratorio analisi dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Su questi 18 hanno dato esito positivo, per un tasso di positività del 9.3%.

Spicca Campobasso con 6 positivi, tre invece ancora, a Sant’Elia a Pianisi. Altrettanti si registrano nella città di Termoli. Un positivo a Baranello, Limosano, Montaquila, Montenero di Bisaccia, Petrella Tifernina e Pietrabbondante.

Ieri in Molise erano emersi 21 positivi su 788 tamponi con tasso di positività all’11.2%.

SANT’ELIA, PREOCCUPA IL FOCOLAIO. CHIESTO SOSTEGNO ALL’ESERCITO

CRESCE LA SCHIERA DEI GUARITI

Ci sono anche 17 guariti. Si tratta di coloro che hanno ricevuto il tampone di conferma rispetto alla negatività raggiunta al coronavirus. Quattro pazienti ormai fuori dall’incubo sono di Cerro al Volturno, tre sono di Agnone.

Ancora due guariti si registrano a Isernia, Montaquila, Castellino del Biferno. Un guarito invece nei comuni di Limosano, Carpinone, Bojano e Cercemaggiore.

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute in Italia nelle ultime 24 ore sono emersi 11.831 nuovi contagi da coronavirus con soli 67.174 tamponi processati. Il tasso di positività è salito ancora (per il terzo giorno consecutivo), ed oggi è al 17.6%.

Ieri erano state 22.211 le nuove positività al coronavirus a fronte di 157.524 tamponi, per un tasso di positività pari al 14.1%.

Nelle ultime 24 ore i decessi sono scesi a 364 (ieri 462) ma sono aumentati sia i ricoveri in Terapia Intensiva di 16 unità (ieri -2), sia quelli ordinari con Covid-19, saliti di 126 unità (ieri -329).

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.