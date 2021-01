17 gennaio – Due decessi e 33 positivi, Cardarelli in affanno: 70 ricoverati, 10 in Terapia Intensiva

In Molise ci sono 1088 persone attualmente positive al Sars-Cov-2, in calo rispetto a ieri quando erano 1147. Il dato aggiornato a stasera evidenzia 6300 vaccinazioni fatte, a fronte di 8.825 dosi consegnate alla nostra regione, pari dunque a poco più del 71%.

È di due decessi, 33 positivi su 299 tamponi (11% il tasso di positività, ma non sono conteggiati i test antigenici), 4 nuovi ricoveri e 90 guariti il bilancio dell’emergenza coronavirus che emerge oggi dal bollettino quotidiano dell’Asrem. A preoccupare c’è soprattutto il numero delle persone con Covid-19 al Cardarelli che sono ben 70 e 10 di queste in Terapia Intensiva.

VITTIME, BILANCIO A QUOTA 239

Altri due decessi registrati nella giornata di oggi all’ospedale Cardarelli di Campobasso i pazienti che erano ricoverati per l’infezione provocata dal coronavirus Sars-COV-2. Come già scritto, un 52enne di campobassano è deceduto in terapia intensiva, mentre nel reparto di Malattie infettive è spirata una donna di 93 anni di Sant’Elia a Pianisi. Le vittime del Covid-19 nella nostra regione sono ora 239.

70 RICOVERATI AL CARDARELLI

Aumentano ancora e arrivano a 70 le persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso per i sintomi del covid-19. Di queste, ben 10 si trovano assistite nel reparto di terapia intensiva. Oggi sono infatti 4 le persone che hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale, 3 in Malattie infettive, rispettivamente da Limosano, Sant’Agapito e Termoli e una in Terapia intensiva da Castelmauro. Oltretutto una persona di Serracapriola è stata trasferita da Malattie infettive a Terapia intensiva.

I NUOVI CONTAGI

Sono 299 i tamponi processati nelle ultime 24 ore, di questi 33 hanno dato esito positivo. Il numero più alto delle persone contagiate dal covid secondo quanto evidenzia il bollettino Asrem di oggi, domenica 17 gennaio, si trova a Frosolone con 4 nuovi casi. Sono tre invece i positivi a a Baranello, Limosano, Sant’Elena Sannita e Termoli. Si contano due positivi a Campomarino, Castelmauro, Gambatesa, e Isernia.

L’elenco si chiude un caso per i comuni di Campobasso, Macchia d’Isernia, Mirabello Sannitico, Pietracatella, Riccia, Ripalimosani, San Martino in Pensilis, Sant’Agapito e Venafro.

OGGI 90 GUARITI, 20 ARRIVANO DA TERMOLI

Sono 90 i nuovi guariti dal covid che si registrano in Molise. Il numero più alto si registra nel Comune di Termoli con 20 negativi al tampone di controllo. Sono 17 invece quelli guariti a Campobasso e 10 a Trivento.

Si prosegue con 6 guariti anche a Sant’Elia a Pianisi e altrettanti a Gambatesa. Cinque invece le persone negative al covid residenti a Isernia. L’elenco continua con la media di due positivi a comune per i centri Venafro, Sessano del Molise, Montenero di Bisaccia, Matrice e Guglionesi.

I DATI NAZIONALI

Il bollettino odierno del Ministero della Salute riporta oggi 12.415 nuovi casi di coronavirus in Italia con 211.078 tamponi effettuati (il totale comprende sia quelli molecolari che gli antigenici). Il tasso di positività è del 5.9%, in calo rispetto al precedente bollettino. Ieri infatti si erano registrati 16.310 nuovi casi con 260.704 tamponi, con un tasso di positività pari al 6.3%.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 377 decessi, in decrescita rispetto a ieri quando erano stati 475. Diminuiscono di poco i ricoveri in terapia intensiva per Covid di 17 unità (ieri -2) così come quelli ordinari, che calano di 27 unità (ieri -57).

