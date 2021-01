Il cluster che si è sviluppato nei reparti di Medicina e Chirurgia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso si è allargato a 15 persone. Almeno per il momento. 5 sono operatori sanitari, 9 invece sono pazienti. Quando hanno varcato la porta dell’ospedale per essere ricoverati e hanno fatto il tampone molecolare, erano negativi. Il virus lo hanno preso proprio in ospedale, come ha dichiarato in un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Campobasso il figlio di una donna che si trova allettata nel reparto di chirurgia e che, si sostiene nella denuncia, non aveva il covid quando ha messo piede in ospedale, come dimostrato dal tampone molecolare.

“Sicuramente c’è preoccupazione per quanto riguarda la situazione, ma bisognava aspettarselo perché il Cardarelli è un ospedale covid e nello stesso tempo deve anche rispondere a patologie tempo dipendenti” dice il dottor Giuseppe Cecere, direttore dell’Unità operativa complessa di chirurgia di Campobasso che oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla TGR Molise, alla cui troupe è stato inspiegabilmente negato l’accesso in ospedale per decisione del direttore generale Oreste Florenzano.

Il primario Cecere ha confermato i numeri del cluster interno all’ospedale, sul quale è intervenuto anche il sindaco di Gravina con la richiesta alla Asre,m di fare chiarezza. In realtà non è affatto chiaro come si sia sviluppato il cluster, sebbene anche il segretario della Fials Carmine Vasile, interpellato in merito, metta sotto accusa la promiscuità dei reparti. Il fatto cioè che il Cardarelli è un ospedale misto e non sempre sicuro.

“Purtroppo era prevedibile – dichiara Vasile – in queste condizioni non è difficile che possano svilupparsi focolari anche all’interno dell’ospedale”.

Il reparto di Medicina è passato a 20 posti letto dai 38 iniziali proprio perché un’ala del reparto è al momento deputata ad accogliere pazienti con il covid, che naturalmente non possono essere tutti ospitati in malattie infettive. Il reparto di Urologia invece è stato temporaneamente accorpato a quello di chirurgia, e chiaramente anche questo è un aspetto che amplifica le problematiche legate ai percorsi di separazione, entrata e uscita dai reparti, e il rischio che il contagio possa propagarsi con maggiore facilità all’interno del nosocomio proprio perché l’ospedale, che è l’unico centro covid del Molise, continua a svolgere la sua funzione di ospedale per pazienti ordinari. “È quello che ha deciso la regione Molise – ha dichiarato ancora Cecere ai microfoni della Rai – e non possiamo fare altro che attenerci a questa decisione”.

Ancora una volta la domanda sottesa riguarda la mancata apertura di un centro Covid nell’ ospedale Vietri di Larino.