CAMPOBASSO PAGA PREZZO ALTISSOMO: 3 MORTI, UNO HA 60 ANNI

È il capoluogo di regione oggi a pagare un tributo pesantissimo in termini di vittime covid: dei 4 decessi registrati nel bollettino diramato dalla Asrem, ben 3 sono cittadini campobassani. Ci sono due donne, di 89 e 98 anni, che erano ricoverate nel reparto di malattie infettive. E c’è anche un uomo, sempre di Campobasso, di soli 60 anni. E’ spirato in terapia intensiva, dove al momento sono 7 le persone intubate. È morta, sempre nelle ultime ore, anche una 96enne residente a San Polo Matese, anche lei ricoverata all’ospedale Cardarelli. E il bilancio complessivo dei morti sale a 231.

RICOVERI ANCORA IN AUMENTO, 56 PERSONE IN MALATTIE INFETTIVE

Nelle ultime 24 ore le nuove ospedalizzazioni al Cardarelli causa Covid sono state 5, a fronte di 3 dimissioni. I nuovi ricoveri riguardano cittadini di Campobasso (2), Cercemaggiore, Cantalupo del Sannio e Macchiavalfortore. Contestualmente nelle stesse ore sono stati dimessi in 3, degenti di San Severo, Petrella Tifernina e Sant’Elia a Pianisi. Ma, al netto di dimessi e purtroppo decessi, resta molto alto il numero complessivo di posti letto occupati: sono ben 56 in Malattie Infettive e 7 in Terapia Intensiva.

TASSO DI POSITIVITà SCENDE AL 6,5%. 39 I NUOVI CASI

I contagi accertati nelle ultime 24 ore sono ‘solo’ 39, a fronte di 600 test, per un tasso di positività che è dunque del 6.5%.

FOCOLAIO A FROSOLONE, 34 POSITIVI. OGGI +8

Sono arrivati a 34 i cittadini positivi al coronavirus residenti a Frosolone, comune di quasi tremila anime in provincia di Isernia dove si è aperto un nuovo cluster, uno dei tanti con i quali in queste ore sta facendo i conti il Molise. Il sindaco Felice Ianiro ha informato la popolazione che il tracciamento sta andando avanti e la sanificazione di tutti i plessi scolastici è stata disposta. Questo in concomitanza con la notizia arrivata dalla azienda sanitaria regionale che registra oggi 8 nuovi positivi nel comune dei coltelli.

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute oggi sono stati rilevati 17.246 nuovi casi di coronavirus in Italia con 160.585 tamponi effettuati. Il tasso di positività è salito dunque al 10.7%, con più contagi ma meno tamponi rispetto alla giornata precedente. Ieri infatti si erano registrati 15.774 nuovi casi con 175.429 tamponi, con un tasso di positività pari al 9%.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 522 decessi (ieri erano 507) e il totale è vicino alle 81mila unità dall’inizio della pandemia. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva per Covid di 22 unità (ieri -57) e di 415 unità quelli ordinari (ieri -187).

