13 gennaio – 107 nuovi positivi su 843 tamponi: il tasso in Molise più alto della media nazionale. Tra i morti anche un 65enne in Intensiva

DUE VITTIME, UNO AVEVA 65 ANNI ED ERA AUTISTA DEL PREFETTO

Ancora due vittime covid in Molise. Si tratta di una donna di 98 anni originaria di Frosolone ospite della residenza per anziani di Sant’Elena Sannita. E’ spirata nella struttura per le gravissime conseguenze del Covid-19. In ospedale invece, nel reparto di terapia intensiva del Cardarelli, ha perso la vita un uomo di 65 anni. Originario di Castel San Vincenzo ma residente a Isernia, era molto conosciuto sia perché esponente delle forze dell’ordine che per il ruolo di autista del Prefetto che aveva svolto. Con lui sale a 227 il numero dei morti legati al coronavirus nella nostra regione. Oggi la Asrem, nel consueto bollettino, riferisce anche del 72enne di Sant’Elia a Pianisi del quale abbiamo dato notizia ieri perché è deceduto nella tarda mattinata di martedì 12 gennaio.

TASSO POSITIVITA’ IN MOLISE AL 12,7%: 107 CONTAGIATI SU 843 TAMPONI

Sono 107 i nuovi positivi che si registrano in Molise. Continua a preoccupare il dato di Sant’Elia a Pianisi dove oggi sono stati accertati 12 nuovi casi di positività. Aumenta il numero dei positivi di Ripalimosani che oggi vede 8 casi. Altrettanti se ne registrano a Isernia. Ma torna a salire anche il contagio a Cercemaggiore che segna 7 positivi. E altrettanti positivi anche a Frosolone. Resta stabile il trend su Campobasso che però pure evidenzia 11 nuovi pazienti affetti dal Covid-19, si prosegue con 5 casi a Trivento, Pietracatella e Pesche.

RICOVERI, L’INCREMENTO PROSEGUE: OGGI 6 INGRESSI E 4 DIMISSIONI

Non si arresta l’incremento di ricoveri nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso a causa dell’infezione provocata dal covid-19. Sono ben 6 le persone che oggi hanno avuto bisogno di un letto di ospedale, mentre 4 sono le dimissioni.

I nuovi ospedalizzati arrivano da Fossalto, Gambatesa, Castelbottaccio, Civitacampomarano, Montenero di Bisaccia e dalla Residenza sanitaria assistenziale di Sant’Elia a Pianisi. Hanno invece lasciato il Cardarelli due pazienti di Campobasso, uno di Isernia e uno di Torella del Sannio.

Secondo il bollettino quotidiano dell’azienda sanitaria regionale del Molise in Malattie infettive ci sono adesso 57 persone ricoverate, mentre sono 8 quelle intubate in Terapia intensiva.

83 GUARITI: 15 A CAMPOBASSO, 7 A TERMOLI

Sugli 843 tamponi processati, 81 test hanno ratificato la guarigione di altrettante persone. Quindi ci sono 15 pazienti guariti a Campobasso, 9 a Termoli, 6 invece a Sant’Elia a Pianisi e Mafalda, 5 a Campomarino. Tre i negativizzati a Santa Croce di Magliano mentre sono due ad Acquaviva Collecroce, Montecilfone, Oratino, Ripalimosani, Torella del Sannio.

LA CAMPAGNA VACCINI CONTINUA CON OSPITI E OPERATORI CASE DI RIPOSO

Dopo i medici, gli infermieri, gli operatori che lavorano in ospedale e il personale Asrem, la campagna vaccini in Molise procede con le somministrazioni agli ospiti e agli operatori delle case di riposo.

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute oggi sono stati rilevati 15.774 nuovi casi di coronavirus in Italia con 175.429 tamponi effettuati. Il tasso di positività è dunque del 9%, in ulteriore calo rispetto a ieri. Ieri si erano registrati 14.242 nuovi casi con 141.641 tamponi, con un tasso di positività pari al 10.05%.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 507 decessi (ieri erano 613). Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva per Covid di 57 unità (ieri -6) e di 187 unità quelli ordinari (ieri +109).

