11 gennaio – 3 decessi, 6 nuovi ricoveri: il covid non allenta la presa. Arrivano nuovi vaccini per il Molise

3 DECESSI NELLE ULTIME ORE E 2 VITTIME DI DIVERSI GIORNI FA MA CONTEGGIATI SOLO OGGI

Tre decessi nelle ultime 24 ore, più due vittime che risalgono agli ultimi giorni del 2020 e che l’Asrem ha conteggiato soltanto adesso. Si aggrava il bilancio delle vittime del Covid-19 in Molise che oggi tocca quota 223 morti.

Hanno perso la vita per le conseguenze dell’infezione oggi all’ospedale Cardarelli un 72enne di Termoli, che era ricoverato in Terapia Intensiva e due donne di Campobasso (90 e 87 anni), entrambe in Malattie Infettive.

Da segnalare che al bilancio vanno aggiunti due decessi avvenuti nella Casa di riposo di Ripabottoni: una 87enne di Colletorto morta il 24 dicembre scorso e un 78enne di Termoli che è deceduto il 27 dicembre 2020.

24 CONTAGI, MA TAMPONI AL MINIMO. POSITIVO UN TEST SU 8.3

Sono 24 i nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore a fronte però di soli 290 test molecolari predisposti dall’Asrem. I nuovi contagi sono così distribuiti: 5 rispettivamente a Baranello e Campomarino, 3 a Civitacampomarano e Trivento, 2 a Termoli e Montenero di Bisaccia. Infine si registra un nuovo positivo nei centri di Acquaviva Collecroce, Isernia, Santa Croce di Magliano e Venafro. Ad oggi in Molise si contano 1.164 persone attualmente positive, in calo rispetto a ieri quando erano 1.224.

FORTE RISALITA DEI RICOVERI: OGGI +6

Crescono sensibilmente oggi i ricoveri all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Sono ben 6 i nuovi posti letto occupati, tutti in Malattie Infettive e non c’è stata alcuna dimissione nelle ultime 24 ore.

Necessario il ricovero per due pazienti di Campobasso, due della Rsa di Sant’Elia a Pianisi, uno di Termoli e uno di Isernia. Sono ora 65 le persone ricoverate con Covid-19 al Cardarelli, di cui 6 in Terapia Intensiva e 59 in Infettive.

79 GUARITI DALL’INFEZIONE, OLTRE 5.750 DALL’INIZIO DELL’EPIDEMIA

Sono 79 le guarigioni accertate dall’Asrem nelle ultime 24 ore. Il numero più cospicuo si registra a Campobasso (+23) seguito da Sant’Elia a Pianisi, il piccolo centro del Fortore divenuto zona rossa per via dell’ampia diffusione del contagio nella popolazione. Qui, nelle ultime 24 ore, non ci sono stati nuovi positivi bensì 11 guariti. 6 le guarigioni a Trivento, 5 invece a Termoli e Montagano. Guarite 3 persone rispettivamente di Campomarino e San Martino in Pensilis, 2 invece di Venafro, Oratino, Isernia e Ferrazzano. Singole guarigioni si sono registrate in altri 15 comuni molisani.

MEDICI E TECNICI DI POLIZIA AIUTERANNO LA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI

Sono arrivate nella farmacia del Cardarelli, nelle mani della responsabile dottoressa Sisto, nuove dosi di vaccino Biontech-Pzifer destinate al Molise e alla popolazione locale. Nella tarda mattinata di oggi un nuovo lotto destinato alla campagna anti-covi dalla provincia di Chieti e da San Giovanni Teatino ha raggiunto tramite autostrada e Statale il capoluogo e l’ospedale Cardarelli scortato dalla polizia. Il questore ha dato disponibilità di utilizzo di medici e personale tecnico di polizia nella campagna vaccinale molisana.

I DATI NAZIONALI

Il nuovo bollettino diramato dal Ministero della Salute riporta 12.532 nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore con 91.656 i tamponi effettuati. Il tasso di positività sale dunque al 13,7%, lievemente superiore rispetto a ieri, quando il rapporto si è attestato all’13,3% (18.627 nuovi contagi a fronte di 139.758 tamponi).

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 448 decessi (ieri erano 361). Sono in aumento infine i ricoveri in terapia intensiva per Covid di 27 unità (ieri +22) così come i ricoveri ordinari che salgono di 176 unità (ieri +167).

NUOVA STRETTA: INCONTRO GOVERNO E REGIONI

Il nuovo parametro per far scattare automaticamente la ‘zona rossa’: questo l’argomento su cui le Regioni hanno espresso le loro perplessità al ministro Francesco Boccia che oggi ha incontrato i presidenti in videoconferenza.

“Ci siamo confrontati sul nuovo dpcm e sui nuovi parametri per la zona rossa”, commenta il governatore Donato Toma che ha partecipato al summit. “Abbiamo ragionato anche sui vaccini e sulla quota di riserva in caso di ritardi nella consegna delle dosi della Pfizer”.

Il ministro non ha mostrato ai governatori la bozza del dpcm, se ne riparlerà a metà settimana ma le prime indiscrezioni sono state confermate. Tra queste la proroga di vietare gli spostamenti tra le Regioni.

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.