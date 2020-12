‘Viaggio tra le stelle con il planetario’, il webinar che abbatte le barriere

Prenderà il via l’11 dicembre, alle ore 17, il primo webinar dal titolo “Un viaggio tra le stelle con il Planetario” promosso dall’Istituto “Boccardi – Tiberio”.

L’incontro si inserisce in un calendario di eventi on line gratuiti che spazieranno tra vari argomenti e che potranno essere seguiti in diretta cliccando sull’indirizzo pubblicato per ciascuno di essi sul sito e sui canali social della scuola (Facebook e Instagram). In tempo reale l’I.I.S. Boccardi-Tiberio sarà capace di collegare persone anche da tutto il mondo abbattendo le barriere fisiche e mettendo in connessione in modo semplice e immediato diversi paesi, città e culture.

Tutti gli incontri, strutturati su un tempo massimo di 45 minuti con inizio alle ore 17 delle date indicate, sono un modo per avvicinare la quotidianità comune alla scuola come centro di diffusione della cultura e valorizzazione del territorio nel suo più ampio valore.

Al primo incontro seguiranno gli altri: “Pianificare una traversata in mare” (18 dicembre 2020), “Sette secoli di Dante” (21 dicembre 2020), “Un giorno al simulatore” (8 gennaio 2021), “Le macchine e non solo” (12 gennaio 2021), “L’intelligenza artificiale” (14 gennaio 2021), “I logaritmi nell’astronomia” (16 gennaio 2021), “La legge del mare” (18 gennaio 2021) ed infine “Incontro con la drammaturgia italiana” (22 gennaio 2021).

Link utili per seguire gli incontri:

http://iisboccarditiberio.edu.it/

https://meet.google.com/lookup/dksya76lqf (link per seguire la diretta del primo incontro)