Il vento fortissimo di queste ore sta provocando danni e disagi in gran parte del Molise. Sulla provinciale 51, proprio al confine fra Termoli e Petacciato, un grosso albero è caduto attorno alle 16,30 proprio sulla sede stradale a causa delle forti raffiche.

Il grosso tronco ostruisce quindi il passaggio delle auto, costrette nel pomeriggio di oggi 28 dicembre a tornare indietro. In seguito un altro albero è caduto in un’area poco distante, in un punto a ridosso della zona Pip di Petacciato. Necessario quindi fare marcia indietro e imboccare la statale sia per chi proviene da Petacciato e che deve tornare alla zona industriale e passare poi per le contrade di campagna che portano verso la Torre diroccata sulla SS16, mentre chi arriva da Termoli è costretto a tornare in zona Sinarca e da lì percorrere la Statale 16 o la Tangenziale.

Sono stati chiamati i vigili del fuoco da Termoli per un intervento che consenta di liberare la carreggiata. Ma per il 115 è un pomeriggio particolarmente impegnativo a causa di chiamate, tra le altre, da Baranello, Bojano e Guglionesi. A Baranello, in particolare, il vento ha provocato la caduta e la rottura di alcuni cavi elettrici.

A Guglionesi sono cadute alcune tegole dallo storico palazzo Celli, che si trova nel centro storico. Questa la fotografia scattata da una cittadina e postata sui social

L’area dovrebbe essere transennata per evitare pericoli ai passanti.

Secondo i siti di meteorologia oggi le raffiche di vento da sud stanno raggiungendo anche i 70 kmh.