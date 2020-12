Un episodio di vandalismo è stato denunciato nelle scorse ore a Guglionesi, dove qualcuno ha spaccato le vetrate dell’ex hotel Aljope, ormai chiuso da anni.

L’episodio sarebbe avvenuto ieri mattina 30 dicembre nella struttura di via Dante Alighieri. A far propendere per l’ipotesi del vandalismo c’è il fatto che gli autori hanno solo rotto le finestre ma non sono penetrati all’ingresso del locale.

Il fatto è stato segnalato alle autorità nella speranza che possano essere individuati i responsabili.