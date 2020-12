Unimol, si è insediato il collegio di garanzia sul trattamento dati: presidente il prefetto Cardellicchio

Trattative sul dpcm festività

Oggi il confronto tra i presidenti delle Regioni e i ministri Boccia e Speranza sulle misure previste nel nuovo decreto che entrerà in vigore il 4 dicembre e potrebbe durare fino al 10 gennaio. Coprifuoco alle 22, bar e ristoranti aperti fino alle 18 e rientri consentiti solo a chi ha la residenza in Molise: queste le misure previste. Infine il governatore, ospite del programma radiofonico 'Un giorno da pecora' per illustrare l'esito del confronto col Governo, ricorda quando ha suonato il brano dei Led Zeppelin durante una riunione notturna in attesa del premier Conte.