Una psicologia fondata sull’anima: Morena Vaccaro diventa psicoterapeuta con lode

Ha raggiunto con merito, passione e grande consapevolezza un traguardo significativo che premia un impegno lungimirante durato quattro anni. Al centro del percorso formativo sempre la persona, il suo vissuto, il prendersi cura dell’altro accogliendolo nelle paure e nelle difficoltà per ripartire con nuova luce da ogni situazione. Un approccio per cogliere, in ciascuno di noi, il “numinoso” esplorando l’animo umano per portarne alla luce la nobiltà, l’essenza più profonda e autentica: una psicologia fondata sull’anima. La dottoressa Morena Vaccaro ha conseguito la specializzazione in Psicoterapia all’Istituto di Psicologia umanistica esistenziale “Luigi De Marchi” di Roma diretta dalla Prof.ssa Antonella Filastro. La neo psicoterapeuta, premiata con il massimo dei voti – 30 e lode – ha discusso brillantemente una tesi dal titolo “Il vissuto spirituale all’interno della psicoterapia umanistico esistenziale – caso clinico: la malattia come autoguarigione” il cui intento è stato quello di riflettere sull’integrazione, nell’ambito della psicoterapia umanistico esistenziale, dell’esperienza e del vissuto spirituale del paziente e, dunque, sulla dimensione spirituale come risorsa nel processo terapeutico. Relatore prof. Paolo Crimaldi.

A Morena infinite congratulazioni dalla sua famiglia con un pensiero speciale da Fabrizio nell’attesa della gioia più bella al mondo.