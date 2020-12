Prima di andare in vacanza e godersi le feste natalizie, gli studenti della classe seconda del Liceo Linguistico di Casacalenda sono stati impegnati in un seminario online che ha coinvolto anche i loro compagni della Ies Almenara di Vélez – Malaga in Andalucia.

“La didattica a distanza è anche una sfida, un “ritrovarsi” per non cedere alla rassegnazione o addirittura alla rinuncia. L’atteggiamento positivo e la voglia di essere parte attiva dell’apprendimento è stata dimostrata dagli studenti”, hanno commentato i docenti coinvolgi nel progetto.

E’ nata così l’idea di un confronto didattico su un periodo storico portante della civiltà romana: “l’età dell’oro” di Ottaviano Augusto. Gli alunni della 2B del Liceo Linguistico, con grande dedizione e motivazione, hanno messo a punto una presentazione, sviluppando i molteplici aspetti che hanno caratterizzato il principato augusteo, focalizzandosi principalmente sul rinnovamento culturale. Hanno così approfondito competenze storiche e digitali, sempre più richieste dai tempi. L’elaborato è stato discusso in lingua italiana durante il primo incontro e successivamente sarà riproposto in lingua spagnola.

“Tale scelta nasce dalla volontà di offrire agli alunni la possibilità di una concreta esercitazione linguistica in entrambi gli idiomi – hanno commentato i docenti coinvolti – Forte il coinvolgimento emotivo percepibile dai volti degli alunni, entusiasti di potersi interfacciare e di scrutare, seppur da dietro uno schermo, i compagni che stanno vivendo la stessa difficile esistenza, condizionata dalla pandemia”. Sorrisi, sguardi e qualche risata, a spezzare l’intensità e la serietà del momento, hanno contribuito a generare un senso di unione e a testimoniare il bisogno dei rapporti umani che tanto mancano.

Gli argomenti scelti in accordo con la professoressa Maria José e altri docenti hanno permesso di stimolare gli alunni a superare alcuni dei tanti limiti imposti da quest’anno difficile e a sapersi reinventare e riorganizzare in ogni situazione. La distanza imposta è soltanto fisica, non mentale e culturale.

Il lavoro è stato curato dai professori Annalisa Sciacqua, Fabiana Buscio, Antonio De Cristofaro e con la collaborazione della professoressa Anna Maria Di Cesare, con forte riscontro di interesse e collaborazione da parte degli alunni. “I ringraziamenti alla Dirigente scolastica dell’Omnicomprensivo di Casacalenda, Filomena Giordano per la profusa disponibilità” – hanno aggiunto – ringraziamo anche i colleghi della Spagna: director llama Antonio Garcia Villalba, Antonio Fabián Jiménez Jiménez (profesor de Historia) , Christina Serrano Alonso (francés) y yo, Maria José Cabezas Cabello, profesora de Latin, También Carmen Belén Camacho Villalba, profesora de Filosofia e Juan Manuel Merchan, profesor de Inglés”.