Un bilancio in chiaroscuro in Molise oggi 31 dicembre che chiude l’anno 2020, quello della pandemia da covid-19. La giornata fa registrare un decesso e 107 positivi su 902 tamponi processati (tasso di positività all’11.9%) ma un solo ricovero a fronte di cinque dimissioni e addirittura 300 guariti. Ieri in Molise erano emersi 88 positivi su 766 tamponi con tasso di positività all’11.5% e 3 decessi.

IL BILANCIO DELLE VITTIME SALE A 195

Un uomo di 71 anni originario di Mafalda ha perso la vita nelle ultime ore a causa dell’infezione provocata dal Sars-Cov-2. Il pensionato era ricoverato nella Rsa di Venafro. Si tratta della vittima numero 195 dall’inizio dell’epidemia nella nostra regione.

UN RICOVERO IN PIU’ IN TERAPIA INTENSIVA, 5 PAZIENTI DIMESSI DA INFETTIVE

Era ricoverato in Malattie Infettive ed è stato necessario il trasferimento nel reparto salva-vita di Terapie Intensive per un paziente di Fossalto che è stato intubato. Sale così a 11 il numero dei degenti ricoverati in Rianimazione al Cardarelli di Campobasso dove si accesa di nuovo la ‘spia rossa’ sul numero dei posti letto a disposizione (ne sono 12) dei malati covid.

In Malattie Infettive è stato trasferito anche un cittadino di Sant’Elia a Pianisi, mentre 5 persone sono state dimesse dall’ospedale: si tratta di un campobassano, di un residente a Sesto Campano, di un isernino, di un cittadino di Montemitro e di un paziente di Oratino.

Attualmente nell’ospedale del capoluogo sono ricoverate 57 persone, di cui 46 in Malattie Infettive.

107 NUOVI CONTAGI, TASSO DI POSITIVITA’ IN SALITA E SFIORA IL 12%

Sono Sant’Elia a Pianisi e Termoli i centri molisani in cui si registra il maggior numero di nuove diagnosi di positività al Sars-Cov-2: 24 i positivi accertati dalle autorità sanitarie nel paese del Fortore, particolarmente colpito in questi ultimi giorni dall’epidemia, invece 15 i casi rilevati nella città adriatica.

Nove le nuove infezioni rilevate invece a Campobasso, sette a Isernia. 5 i casi riscontrati a Carovilli, altrettanti a Sessano. Quattro i cittadini contagiati a Petacciato.

Tre nuovi positivi a Civitacampomarano, Montenero di Bisaccia, Monteroduni, Pietracatella; due contagi in più sono stati rilevati invece a Guglionesi, Larino, Mafalda, Pescolanciano.

E ancora: Campolieto, Campomarino, Miranda, Pescopennataro, Pozzilli, Rotello, San Martino in Pensilis, San Pietro Avellana, Sesto Campano, Trivento e Venafro registrano un positivo in più.

Complessivamente in Molise oggi, nell’ultimo giorno del 2020 segnato dalla pandemia, si registrano 107 nuovi contagi. Il tasso di positività torna ad alzarsi: oggi è all’11.9%.

BUONE NUOVE SUL FRONTE GUARITI

Possono dire di aver superato il coronavirus 300 persone nella nostra regione. Il maggior numero di guariti odierni arriva da Termoli con 39 e Isernia con 38, quindi Campobasso con 32 e Campomarino con 16, Trivento con 14 e Venafro con 13. Ci sono poi 9 guarigioni a Larino, 6 a Guglionesi, 5 a Cercemaggiore, Montenero di Bisaccia, San Martino, Montaquila, Macchiagodena e Bojano. Inoltre 4 guariti a Campodipietra e 3 a Palata, Petacciato, Portocannone, Pescolanciano, Oratino, Montecilfone, Montagano, Fornelli, Fossalto, Ferrazzano, Chiauci e Carovilli.

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute in Italia nelle ultime 24 ore sono emersi 23.477 nuovi contagi da coronavirus con 186.004 tamponi processati (tasso di positività al 12.6%).

Ieri erano state 16.202 le nuove positività al coronavirus a fronte di 169.045 tamponi e tasso di positività al 9.6%.

Nelle ultime 24 ore i decessi sono 555 (ieri 575) ma preoccupa l’aumento, cosa che non avveniva da circa un mese, dei ricoverati in Terapia Intensiva (oggi + 27, ieri -21) mentre scendono di 415 unità (ieri -96) i ricoveri ordinari con Covid-19.

