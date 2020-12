Sarà un Capodanno diverso per forza di cose, vista l’impossibilità di uscire e andare nei locali o a casa di amici. Occorrerà arrangiarsi a casa e per questo TRT Radio Termoli ha deciso di venire incontro a quanti vorranno scegliere la cara vecchia radio come compagna di una serata così particolare.

“Giovedì 31 dicembre TRT Radio Termoli, la radio della città che il 6 gennaio 2020 ha compiuto i suoi primi 40 anni di attività, ha in programma una sorpresa per i suoi ascoltatori – si legge in una nota dell’emittente -. Il capodanno House più esclusivo d’Italia. Tendence Radioshow, dodici ore di musica ininterrotta a partire dalle 20.00 del 31 dicembre 2020 fino alle 8.00 del mattino del 1 gennaio 2021. Dodici tra i più acclamati dj italiani si alterneranno alla consolle ciascuno con una performance di un’ora”.

Una iniziativa che quest’anno aggiunge l’hashtag ‘Io resto a casa’. “Tendance Radioshow è uno dei programmi di TRT Radio Termoli più seguiti sin dal 2008 anno in cui l’art director Tony Cortese, l’ingegnere del suono Lello Ambrosini e l’editore di mixati Dario Martino lo hanno lanciato su ben 100 radio italiane. Su TRT va in onda settimanalmente il venerdì, sabato e domenica per 2 ore al giorno a partire dalle 23.00. Al progetto hanno aderito i più importanti dj italiani tra i quali i 12 dj che si esibiranno il 31 dicembre e che ricordiamo in ordine di intervento: Alaia & Gallo, Diego Broggio, Federico Scavo, Joe T Vannelli, Marco Lys, Onirika, Samuele Sartini, Silvano del Gado, Simone Vitullo, Stefano Pain, The Cube Guys, Tony Cortese.

Tendence Radioshow e Trt Radio Termoli collaborano attivamente con il Ministero della Salute per le campagne di comunicazione rivolte ai giovani: “amici, ma non dell’alcol”; “guido sobrio”; “ballo, no sballo” e per l’occasione hanno voluto organizzare un evento via etere nella filosofia dell’hashtag Io Resto A Casa.

“Per 40 anni abbiamo fatto compagnia a più di una generazione e lo faremo anche questa volta con l’augurio che il nuovo anno possa farci superare nel migliore de i modi la pandemia” afferma Marcello Orlando direttore artistico della radio. Per chi, restando a casa, vorrà sintonizzarsi, potrà farlo in FM sui 98.700 mhz di TRT Radio Termoli.