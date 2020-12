Trovato con eroina e cocaina in auto, nei guai 48enne termolese

Un 46enne di Termoli, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di 7 grammi di eroina e 1,6 grammi di cocaina. La perquisizione nei suoi confronti è avvenuta ieri 23 dicembre durante uno dei tanti servizi perlustrativi di controllo del territorio operati dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della sezione radiomobile della compagnia di Termoli.

Il posto di blocco attuato lungo la statale 16 in territorio di Campomarino ha dato i suoi frutti quando è stato fermato Il 46enne, il quale è apparso subito particolarmente agitato tanto da insospettire i carabinieri che hanno quindi proceduto alla perquisizione veicolare e personale.

Dopo aver trovato la droga, i militari hanno deciso di estendere la perquisizione anche a casa dell’uomo ma nell’abitazione non è stato trovato nulla di rilevante. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate per le normali analisi di laboratorio mentre l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Larino per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sempre durante i controlli operati ieri e ancora sulla statale 16 in territorio di Campomarino, i carabinieri hanno fermato un 28enne larinese, anche lui già noto alle forze dell’ordine, mentre guidava una utilitaria.

Anche il giovane è stato sottoposto a perquisizione per personale e veicolare che hanno fatto scoprire 1,20 grammi di eroina, una quantità che anche a causa delle circostanze di luogo e di tempo, è stata reputata di stretto uso personale. La droga è stata quindi sequestrata mentre la patente di guida dell’uomo è stata ritirata con successiva segnalazione alla prefettura di Campobasso per detenzione uso personale di sostanza stupefacente.

Sono stati numerosi i controlli della compagnia di Termoli soprattutto nei comuni di Termoli, Campomarino e Petacciato. Nel complesso sono stati controllati 27 veicoli, 33 persone e 6 sono state le perquisizioni fra persone, veicoli e domicili, sempre per la ricerca di stupefacenti.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, come richiesto dal Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, da parte della Compagnia di Termoli, allo scopo di arginare – sia in via preventiva che repressiva – i reati predatori e quelli in materia di sostanze stupefacenti e per fornire ai cittadini un’adeguata sicurezza reale sul territorio ed una sempre maggiore percezione di sicurezza.