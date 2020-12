Tre foto inedite di Longano ritrovate, pubblicato lo studio

Scuole, deroghe, ordinanze

Da Campobasso a Termoli fino ai casi di Vinchiaturo e Baranello: qui i sindaci Valente e Maio hanno deciso di far svolgere lezioni in presenza ai bambini delle elementari sfruttando la deroga prevista dall'ordinanza regionale che ha sospeso l'attività didattica dal 9 dicembre in tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado. Molti altri primi cittadini hanno fatto lo stesso contestando l'assenza di un confronto e la ratio del provvedimento voluto dal presidente Toma per contenere il virus.