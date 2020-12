Dopo tre sconfitte consecutive la Magnolia cerca il riscatto contro il quintetto lombardo di Costa Masnaga, autentica rivelazione di quest’avvio di stagione dall’alto del suo sesto posto a quota dieci punti.

E’ uno dei due anticipi del sabato dell’undicesimo turno del torneo di serie A1 e le campobassane saranno impegnate in trasferta.

“C’è tanta voglia di rivalsa – argomenta il coach delle campobassane Mimmo Sabatelli – e, al tempo stesso, la determinazione di uscire da questo momento particolare. Di fronte avremo una formazione che sta dando vita ad una grande torneo. Noi, dal canto nostro, saremo nelle condizioni di quest’ultimo periodo, ma al tempo stesso cercheremo in tutti i modi di cambiar passo”.

Anche in questa circostanza, infatti, le magnolie non avranno a disposizione né Julie Wojta, né Samantha Ostarello. Sia l’ala piccola americana che la lunga statunitense di passaporto italiano resteranno in Molise per proseguire il loro percorso di riabilitazione ed essere pienamente disponibili in vista delle prossime uscite delle rossoblù.

Possibile sfida nella sfida, per molti addetti ai lavori, il confronto tra le due millennial di gran prospettiva presenti nei due roster: la sedicenne Villa tra le lombarde di fronte alla quattordicenne ecuadoriana Quiñonez in casa campobassana.

“Stiamo parlando di due elementi di assoluto valore – aggiunge Sabatelli – ma non dobbiamo caricare Blanca di responsabilità e proiettarla in paragoni al momento estranei alla sua giovanissima età. Matilde Villa, che ha due anni in più, sta dando vita ad un signor campionato ed ha anche una storia riconosciuta all’interno dell’organico del suo team. Quanto alla nostra giovanissima, deve integrarsi pian piano nella squadra e non deve certo pensare a questo incrocio individuale. Sarà un’altra gara utile al suo inserimento in un percorso all’insegna di un lavoro costante e certosino”.

Da un punto di vista tattico, anche l’utilizzo della zona che spesso ha pagato – con ampi dividenti – per le campobassane potrebbe rappresentare una chiave di volta in vista della sfida sul parquet del Costa Masnaga.

“Sarà determinante prima di tutto – chiosa Sabatelli – cambiare l’approccio alla gara. Nelle ultime tre sfide abbiamo sempre pagato a caro prezzo i break patiti in avvio. In quello che è il nostro piano partita ci siamo soffermati su alcune situazioni, ma valuteremo al momento, in base a quello che accadrà e alle situazioni che ci si presenteranno, oltre a quelle che abbiamo già studiato, le soluzioni da adottare e le eventuali modifiche da apportare. In sintesi, sarà esclusivamente il campo a disegnare la tattica da adottare”.

Con la prospettiva di un saturday night match (palla a due alle ore 21) e direzione arbitrale affidata al milanese Foti, alla bolzanina Castellaneta ed all’estense Ferrara, il confronto a Costa Masnaga per La Molisana Magnolia Campobasso sarà trasmesso in esclusiva diretta streaming sulla piattaforma pay di Lega Lbftv con possibilità, invece, di seguire il netcasting con le statistiche della contesa sul portale legabasketfemminile.it nell’area del live score.