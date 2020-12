Termoli, lettera aperta al sindaco: “Dov’è lo striscione per Giulio Regeni?”

di I gruppi consiliari PD, Vota per Te, Movimento 5 Stelle, Rete della Sinistra

Sono passati più di cinque mesi da quando il consiglio comunale di Termoli ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato dal Partito Democratico e condiviso da Rete della Sinistra e Movimento 5 Stelle, che impegnava l’amministrazione a provvedere in tempi rapidi ad esporre lo striscione giallo che chiede verità e giustizia per il nostro connazionale barbaramente ucciso in Egitto.

Si chiedeva anche l’impegno a sollecitare in maniera ferma interventi più decisi da parte del governo nazionale per arrivare all’arresto e alla condanna degli assassini di Giulio.

Nulla di quanto votato in aula a luglio è stato fatto finora. Non si è ritenuto opportuno dare seguito a quanto deciso in consiglio. E lo striscione per Giulio non è apparso sul balcone del palazzo di città.

Chiediamo che si provveda immediatamente ad attuare quanto votato dai rappresentanti tutti dei cittadini termolesi: ciò che abbiamo appreso negli ultimi giorni sul martirio (non c’è altra parola per definirlo) di un giovane italiano, oltre a chiamare in causa la nostra umanità, va a toccare la dignità e l’onore del popolo italiano, trattato con disprezzo e arroganza da un paese cosiddetto amico. E va a toccare l’etica che come esseri umani e amministratori dovremmo considerare stella polare del nostro agire.

La voce della nostra città si deve levare alta per chiedere verità e giustizia per Giulio; agire diversamente avrebbe un solo significato, oltre a rappresentare un vulnus democratico ed un’offesa alle decisioni del consiglio, organo sovrano. Manderebbe infatti un chiaro messaggio di indifferenza e di disumanità.

Niente può più riportare Giulio fuori dal buio orrendo che l’ha avvolto. Ma possiamo almeno continuare a far sentire le nostre voci, come era stato deciso, e accendere una fiammella che, chissà, aiuti anche Patrick Zaky a tornare libero.

Signor Sindaco, Le chiediamo di attivarsi perché già da domani lo striscione giallo sia ben visibile sulla facciata del Comune. E’ un suo preciso dovere istituzionale, e non c’è tempo da perdere.

Marcella Stumpo

Angelo Sbrocca

Manuela Vigilante

Andrea Casolino

Oscar Scurti

Nicolino Di Michele

Ippazio Stamerra

Daniela Decaro

Antonio Bovio