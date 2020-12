SABATO 5 Cielo nuvoloso col rischio di piogge sparse in questo sabato: al mattino tante nubi, qualche spazio soleggiato e piovaschi deboli nel venafrano e nell’area matesina. Precipitazioni anche nel pomeriggio lungo i rilievi del Fortore e nella provincia isernina. In serata cieli più sereni in basso Molise grazie a una moderata ventilazione (Scirocco) e su buona parte del Molise centrale. Ma durante la notte tornerà la pioggia in montagna (Frosolone, Campitello e alto Molise).

DOMENICA 6 Domenica di piogge e temporali su tutto il Molise: da mattina a sera ci saranno davvero pochissime schiarite. Andrà leggermente meglio durante la notte grazie al vento di Scirocco che sposterà verso levante il vortice ciclonico che avvolge la regione. Avremo così un parziale ritorno del sereno sulla costa e sul Molise centrale.