MERCOLEDI’ 9 Ancora una giornata dal tempo incerto sul Molise. Il vortice ciclonico che ci ha colpiti nelle ultime 48 ore si sta allontanando sebbene la nuvolosità è ancora diffusa come pure qualche pioggia. Per tutto il giorno avremo cieli coperti e diversi acquazzoni su Venafro, Isernia, Cercemaggiore e area matesina. Solo in nottata le prime timide schiarite. In calo le minime.

GIOVEDI’ 10 Si torna a vedere un po’ di sole in questo giovedì ma attenzione: la tregua sarà solo momentanea. Dopo una giornata più limpida in cui si alterneranno schiarite ampie e spesse velature nuvolose in nottata tornerà il maltempo. Piogge dal basso Molise alla montagna dove farà anche molto freddo. Torna anche la neve.

VENERDI’ 11 Risveglio imbiancato a Capracotta e Campitello Matese: nella notte appena trascorsa è scesa la neve. Una perturbazione non troppo intensa: con la risalita delle temperature e le schiarite non si assisterà ad alcuna nuova tormenta in questo venerdì che si apre all’insegna della pioggia per poi rasserenarsi almeno parzialmente. I cieli resteranno coperti o molto nuvolosi e dopo il tramonto tanta foschia in basso Molise