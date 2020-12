LUNEDI’ 14 Dopo giornate fredde, piovose e molto incerte ritroviamo finalmente un bel po’ di stabilità atmosferica. Sole su gran parte della regione per tutto il giorno: la nuova settimana si apre all’insegna del tempo bello dove una residua e innocua nuvolosità non sarà da ostacolo agli ampi soleggiamenti grazie a quello che è stato ribattezzato anticiclone di Santa Lucia, L’alta pressione avvolgerà tutto lo Stivale e ci farà compagnia almeno fino a metà settimana portando anche un rialzo delle temperature. L’unica insidia la foschia mattutina .

MARTEDI’ 15 Cieli più coperti oggi destinati a rimanere grigi soprattutto nelle ore centrali della giornata. Al mattino bel tempo sulla costa e in basso Molise, più nuvoloso il centro e la provincia di Isernia dove, nel primo pomeriggio, non è da escludere qualche debole piovasco. In serata un parziale miglioramento con delle schiarite un po’ timide: la nebbia sarà presente per lo più sulla costa e nelle aree interne del litorale adriatico: attenzione, quindi, alla ridotta visibilità.

MERCOLEDI’ 16 Torna il sereno sul Molise dove ci attende, ma solo nelle ore più calde del giorno, tanto sole e poche nubi basse. L’alta pressione è ancora protagonista del quadro meteorologico e anche foriera di molta foschia dopo il tramonto.