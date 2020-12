Tartufo, pesce e pasta nel piatto di Vizzarri per Sky. I giudici incantati dal Molise: “Tesoro gastronomico da esportare”

“Il valore aggiunto della vostra terra? La varietà di prodotti gastronomici. C’è di tutto, e tutto è al massimo del sapore e delle potenzialità”. Parola di giudice, nel caso specifico di Carlo Tofani, Manager delle Calandre 3 stelle Michelin, docente all’Istituto Italiano della Cucina e Pasticceria, Direttore e Consulente del Billionaire life Holding di Flavio Briatore e molto altro. Tofani è uno dei tre giurati d’eccezione che voteranno la meravigliosa carrellata di piatti proposti dai 30 chef in gara per Il Migliore Chef Italia, nuovo format in onda su Sky dal 14 dicembre che promette di fondere in perfetta armonia il gusto pop del cooking show con l’eleganza dell’ambizione stellata a tavola e soprattutto con la cultura e la promozione turistica dei territori.

Grande testimonial del Molise, terra che offre una moltitudine di materie prime che spazia dal mare alla montagna, è lo chef Nicola Vizzarri. E location d’eccezione il ristorante Poggio Costantino, suggestiva terrazza affacciata sull’Adriatico e incastonata tra i prati, gettonatissima per cerimonie e matrimoni fino a quando il lockdown ha imposto la chiusura (temporanea) degli eventi di massa. Poggio Costantino ieri, pure in osservanza delle norme anticovid e dunque mascherine e igienizzanti e distanziamento, ha spalancato le porte allo staff del contest tv che ha selezionato lo chef Vizzarri fra i 30 cuochi protagonisti delle 10 puntate dedicate all’Italia che si contenderanno lo scettro con piatti di alta cucina. “La selezione ha seguito criteri rigorosi e ha preso in considerazione anche la capacità di comunicare, di trasmettere lo spirito dei piatti” garantisce Simone Falcini, oltre 35 locali aperti in curriculum, fondatore e direttore didattico dell’Istituto Italiano della Cucina e Pasticceria, direttore di Scuole ed Università e conduttore de Il Migliore Chef Italia oltre che naturalmente giudice con Tofani e la chef e food blogger, nonché coltivatrice di germogli di bambù Marianna Ziliati, tra le altre cose capopartita del tristellato Massimiliano Alajmo a Rubano.

A dare man forte all’organizzazione l’instancabile Maurizio Varriano, celebre molisano che del piano di sviluppo culturale, turistico e gastronomico del territorio ha fatto la sua bandiera e la sua professione, inseguita con passione e tenacia.

Davanti ai giudici Nicola Vizzarri ha presentato il suo piatto, che ha “disegnato” e “progettato” prima di mettersi ai fornelli, come è nel suo stile che unisce creatività a scienza ed equilibrio. Pesce, tartufo e pasta (tutto rigorosamente made in Molise) gli ingredienti. Per scoprire la reazione degli assaggiatori e valutatori bisognerà attendere che la puntata vada in onda, cosa che accadrà intorno alla metà di febbraio. Intanto vale la pena fare il tifo per lui, lo chef che costruisce i piatti come un architetto e senza mai sacrificare valori proteici e nutrizionali, pure nelle sorprese di abbinamenti originali e impiattamenti d’artista.