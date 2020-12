Tanti auguri per la comunione a Jessica e Umberto

Termoli

Il ragazzo, intubato ieri sera al San Timoteo di Termoli, aveva bisogno di un trattamento di ossigenazione extracorporea. "L'unico ospedale vicino in grado di garantire questo, non avendo in Molise un Dea di secondo livello, è quello di San Giovanni Rotondo. Tuttavia le condizioni del ragazzo non erano tali da poter procedere al trasferimento né a San Giovanni Rotondo né tanto meno al Cardarelli di Campobasso" spiega il Dg Asrem. Per il giovane oggi i medici parlano di lieve miglioramento