Tamponi antigenici ai cittadini, a Roccavivara la campagna di prevenzione covid

E’ partita a Roccavivara la campagna di prevenzione programmata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Gemelli Molise, la ex Cattolica di Campobasso per intenderci, il cui personale sanitario ha sottoposto ai tamponi antigenici i cittadini che hanno aderito all’iniziativa.

La campagna di screening è stata organizzata dal Centro Operativo Comunale di Roccavivara, nell’ambito delle attività di monitoraggio e prevenzione della diffusione del Covid 19.

La prima delle due giornate promosse si è svolta oggi, 30 dicembre. La seconda è in programma il prossimo 7 gennaio.

“Dalle ore 9 nella Sala Consiliare in piazza Portella – si legge in una nota diramata alle redazioni giornalistiche – il personale specializzato del Gemelli Molise ha effettuato i tamponi. L’esito è stato comunicato solo dopo poche ore tramite email con referto firmato digitalmente”.

Infine, l’appello del sindaco di Roccavivara Angelo Mimmi: “In questo Natale, regaliamoci un gesto di prevenzione per noi stessi, per i nostri cari e per l’intera Comunità”.