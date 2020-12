Starcasinò.Sport è il nuovissimo sponsor istituzionale della SSC Napoli

La Betsson Group, proprietaria della piattaforma online di intrattenimento StarCasinò.sport, annuncia l’imminente partnership con la Società Sportiva Calcio Napoli, che la vedrà sponsor istituzionale per il nuovo campionato di calcio 2020/2021.

L’annuncio ai media: l’attesissimo accordo diventa finalmente realtà

Attraverso un video pubblicato sui social della squadra del Napoli, è stata annunciata in modo ufficiale la partnership con la Starcasinò.Sport con un suggestivo video sulle location più indimenticabili della città. Un’iniziativa che ha come obiettivo quello di introdurre una serie di contents sportivi innovativi, che faranno vivere ai tifosi azzurri momenti indimenticabili di pura emozione.

L’accordo tra i due gruppi contempla l’introduzione di una serie di led del portale StarCasinò.sport ai lati dello Stadio Maradona, su un cartello situato nel Centro Tecnico a Castel Volturno, sui backdrop montati in occasione delle interviste ai calciatori del Napoli e infine sul sito ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli.

Cosa devono aspettarsi i supporters

Appena chiuso l’accordo e le prime indiscrezioni sul contenuto, i supporters iniziano a chiedersi cosa devono aspettarsi dall’unione della SSC Napoli e la Star Casinò. Nella prima intervista rilasciata, l’Head of Operations, Sales & Marketing del Napoli, Alessandro Formisano annuncia grande spettacolo, emozioni e divertimento assicurato grazie ad iniziative esclusive e un ampio ventaglio di contents di qualità. Un modo per valorizzare e suggellare il legame imprescindibile che esiste tra i fan della squadra e la città di Napoli, sempre pronta ad accogliere tutte le novità degli azzurri. Un percorso creativo e assolutamente nuovo nel settore digitale, editoriale e sportivo che saprà appassionare e coinvolgere i tifosi di tutte le fasce di età con entusiasmo.

Perché la scelta di Star Casinò sponsor Napoli

Come sostenuto dallo Chief Commercial Officier di Betsson Group, Ronni Hartvig, la scelta della SSC Napoli sulla Star Casinò è senza dubbio derivata dall’impegno costante della stessa a far crescere il proprio brand con passione e contenuti di qualità, innovativi ed entusiasmanti per i tifosi e gli appassionati di sport.

Un’attenzione speciale per la community dei tifosi, lo spirito umoristico e talvolta irriverente e una passione sconfinata per il calcio, che portano la Starcasinò.Sport ad elaborare un tipo di intrattenimento che emoziona e stupisce, anche quando le partite non si possono vedere dal vivo come una volta. Un modo per stare più vicini ai tifosi, quell’idea in più che aiuterà i fan degli azzurri a sostenere i loro calciatori del cuore con la grinta e il calore che li contraddistingue da sempre.