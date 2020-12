Le richieste arrivate dai sindaci di tutta Italia, compresi quelli molisani, dalle Province, compresa quella di Campobasso, sono state accolte da Palazzo Chigi. A Natale saranno possibili gli spostamenti tra comuni, anche se il provvedimento non è ancora stato pubblicato e dunque manca la ufficialità.

La modifica al decreto che è già in Parlamento (oppure un provvedimento ex novo) per consentire lo spostamento tra paesi il giorno di Natale, il 26 dicembre e il 1° gennaio è al vaglio del Governo. Si tratta di una decisione che Palazzo Chigi ha deciso di prendere per andare incontro proprio alle richieste di numerosi amministratori, dell’unione delle Province e di alcuni parlamentari.

Tra loro anche il molisano Antonio Federico, del MoVimento 5 Stelle, che ha chiesto unitamente ai colleghi una soluzione che consenta di ricongiungere a Natale tutte le famiglie divise da poche centinaia di metri o solo da qualche chilometro. “Bisogna valutare una deroga – scrive Federico – per permettere gli spostamenti tra piccoli comuni soprattutto nelle aree più isolate del paese. La priorità è certamente quella di tutelare la salute pubblica per evitare una nuova ondata di contagi, ma le Istituzioni devono anche prendere coscienza del fatto che le misure non hanno lo stesso impatto in tutte le zone”

“Una cosa e muoversi all’interno dei grandi comuni, anche per decine di chilometri, un’altra eh evitare spostamenti tra piccoli comuni tra piccoli centri, spesso distanti solo pochi metri, Come accade in Molise” spiega Federico. Il riferimento è a comuni come Venafro e Pozzilli, Campobasso e Ferrazzano o Ripalimosani, “esempi dei tantissimi che si potrebbero fare in tutte le regioni italiane”.

Oggi la richiesta dell’Unione province d’Italia (Upi) al Governo per concedere la possibilità di spostamenti tra comuni all’interno della stessa provincia nelle giornate di festività. Per il presidente della provincia di Campobasso Roberti “Una concessione atto di maturità e ascolto del territorio”. Ora sembra che la decisione sia stata presa e la deroga concessa.