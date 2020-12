Sportivi: Fitness tracker o smartwatch?

Per la maggior parte delle persone, gli orologi sono un elemento d’abbigliamento fondamentale per la vita di ogni giorno, adatti sia per uomini che per donne.

Al giorno d’oggi, però, gli orologi sono cambiati in modo rilevante ed è evidente che i moderni smartwatch ed i fitness tracker hanno preso il posto di quelli classici. Ciò che rende questi prodotti ancora più interessanti è che oltre all’aspetto, bisogna prestare attenzione alle tante capacità che possiedono.

I moderni fitness tracker, sono dispositivi da polso che presentano delle funzionalità specifiche per l’attività sportiva. Sono dunque indicati per coloro che praticano sport ed alcuni modelli, grazie alla possibilità di collegamento con lo smartphone, consentono di effettuare telefonate o di ricevere notifiche. Se l’intenzione è quella di acquistare un orologio per monitorare la vostra attività sportiva, Bpm-Power.com vi consiglia i migliori modelli sul mercato.

Oltre alla sua classica funzione, l’orologio sportivo è capace di fare ben altro. Tra le principali caratteristiche di un orologio sportivo multifunzione ci sono: barometri e sensori di movimento, contapassi, saturazione di ossigeno, misurazione del movimento, display touchscreen che di solito presentano colori ad alta risoluzione, monitoraggio della frequenza cardiaca al polso, glonass e GPS per la navigazione. In aggiunta, non bisogna dimenticare che, per un funzionamento ottimale, in alcuni orologi sportivi, è possibile effettuare l’interazione e la sincronizzazione con lo smartphone.

Questo vuol dire che anche se all’apparenza può sembrare un semplice orologio da polso, in realtà, potrebbe nascondere tantissime funzionalità diverse.

Gli smartwatch, a differenza dei fitness tracker, sono più adatti alle persone che vogliono monitorare le proprie attività e che vogliono avere sempre la possibilità di ricevere, notifiche, messaggi ed effettuare chiamate, anche senza lo smartphone.

La novità su entrambi i dispositivi è la capacità di rilevare istantaneamente la frequenza cardiaca mentre fate sport o quando state riposando grazie alla funzione di cardiofrequenzimetro. Inoltre, sui nuovi smartwatch, esiste la possibilità di effettuare un vero e proprio elettrocardiogramma. Fitbit, per esempio, ha condotto uno studio clinico che ha dimostrato la capacità dell’algoritmo di rilevare nel dettaglio la fibrillazione atriale e la capacità di registrazione del ritmo elettrico del cuore, permettendo così all’orologio di tracciare un ECG.

Possiamo dire che gli innovativi smartwatch e fitness tracker sono destinati a sostituire gli orologi tradizionali in pochi anni. Oggi sul mercato abbiamo un’ampia scelta di modelli differenti tra loro, ma sicuramente con il passare del tempo la tecnologia diventerà sempre più sofisticata e non smetterà mai di regalarci dispositivi con nuove funzionalità.