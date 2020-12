Spaventoso frontale tra auto e furgone sulla SS87, due feriti in ospedale

Spaventoso frontale tra un auto e un furgone avvenuto ieri sera sulla SS87, in territorio di Vinchiaturo, come testimoniato dalle immagini. Il bilancio è di due feriti, che per fortuna non sono in pericolo di vita.

Lo scontro si è consumato al chilometro 121.500 della SS87. Entrambi i conducenti dei due veicoli sono rimasti feriti e per uno di essi si sono rese necessarie le operazioni di estricazione da parte della squadra dei Vigili del Fuoco (del comando cittadino). Sul posto sono intervenute le unità del 118 di Bojano e Campobasso che hanno provveduto a trasportare in ospedale i due malcapitati.

La strada è stata temporaneamente chiusa e i Carabinieri di Cercemaggiore e la Polstrada del capoluogo hanno effettuato rilievi e accertamenti per appurare le cause dell’incidente, in cui probabilmente ha giocato un ruolo preminente la nebbia e dunque la scarsa visibilità.

Sul posto anche una quadra dell’Anas per il successivo riordino della carreggiata interessata dall’evento.